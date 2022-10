Les larmes poignantes de Richarlison, quasiment forfait pour la Coupe du monde : "Même marcher me fait mal"

A un peu plus d'un mois de la Coupe du monde, les blessures coûtent cher. Ce samedi, Richarlison en a fait l'expérience en sortant prématurément face à Everton, son ancien club. En zone mixte, le Brésilien est apparu en larmes.

"C'est un peu difficile de parler. Tout est si proche, il reste environ un mois avant mon rêve. On se prépare et on travaille tous les jours pour que rien de grave n'arrive. Malheureusement, aujourd'hui j'ai eu cette blessure", a-t-il déploré les larmes aux yeux. "Maintenant je vais devoir attendre et suivre un traitement pour pouvoir récupérer le plus vite possible. J'ai déjà subi une blessure de ce genre, mais j'espère pouvoir guérir le plus vite possible. Même marcher me fait mal, mais je dois rester positif dans ma tête pour pouvoir être au Qatar"

Antonio Conte, son entraîneur, s'est contenté de préciser que Richarlison serait forfait pour la réception de Manchester United mercredi. Malheureusement pour lui, son absence risque de se prolonger et de le priver de son rêve de Mondial.