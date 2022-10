Accueil Sports Football Mondial 2022 A quelques semaines du début de la Coupe du monde, le spectre des blessures est bien présent Reece James, Richarlison, N’Golo Kanté, Ronald Araujo… La liste des internationaux forfaits pour le Qatar s’allonge chaque jour. Simon Hamoir Spécialiste Football étranger

Tic-tac, tic-tac. Plus que cinq semaines avant le coup d’envoi de la Coupe du monde. Et à peine trois et demie avant que chaque sélectionneur ne soumette sa liste. Roberto...