Coupe du monde 2022: un "village oriental" des supporters des Diables rouges installé à Vilvorde

Pour la Coupe du Monde au Qatar, l’Union belge a choisi “Lawrence d’Arabie” comme thème de sa nouvelle campagne #DEVILTIME.

“De nombreux Belges n’auront pas la possibilité de suivre la Coupe du Monde sur place. Par ailleurs, les matches se dérouleront cette fois-ci en fin d’année, ce qui est assez inhabituel. Nous voulons donc fédérer encore plus nos supporters tout au long de ce tournoi et leur offrir une réelle expérience de matches. D’où la création de ce grand fan village. Les supporters pourront ainsi se rassembler en un seul bloc derrière les Diables Rouges et notre génération dorée pourra encore briller une fois après 2018”, indique Manu Leroy, Directeur Marketing et Communication de l’URBSFA.

C’est à Vilvorde que sera installé ce village officiel des supporters des Diables Rouges. La Fédération Belge de football transformera le Parc Asiat en un village oriental, où les supporters pourront suivre tous les matches des Belges en direct sur grands écrans dans un décor de conte des mille et une nuits. Des diseuses de bonne aventure, danseuses du ventre et cracheurs de feu, sans oublier les DJ de Stubru, créeront une ambiance magique lors de chaque match dans ce décor unique.

“Nous sommes honorés, en tant que ville natale de Yannick Carrasco, de pouvoir accueillir tous les supporters des Diables Rouges de l’ensemble du pays. Avec le Parc Asiat, nous proposons également l’un de nos nouveaux atouts. Pour les très divers fans de football de Vilvorde, ce sera l’occasion idéale de pouvoir suivre les Diables Rouges dans les meilleures conditions et dans l’ambiance de Coupe du Monde la plus folle possible, en compagnie des supporters de tout le pays” se réjouit Hans Bonte, bourgmestre de Vilvorde.

Le Fan Village sera accessible les jours de match des Diables Rouges, à savoir le mercredi 23 novembre (Belgique - Canada), le dimanche 27 novembre (Belgique - Maroc) ainsi que le jeudi 1er décembre (Croatie - Belgique). Le village des supporters ouvrira ses portes tant que les Diables Rouges resteront en lice dans la compétition. Les tickets sont en vente dès aujourd'hui à partir de 10 euros.