Pourquoi la Coupe du monde 2022 a-t-elle lieu en novembre ?

Habituellement, tous les quatre ans, l'été rime avec Coupe du Monde de football. Cette année, cependant, cela n'a pas été le cas. En effet, pour la première fois depuis la création de la compétition, en 1930 , le Mondial a lieu en hiver. Le coup d'envoi de la compétition sera en effet donné le 20 novembre prochain , par un match entre le Qatar et l'Equateur.

Sept stades climatisés

Les raisons de ce déplacement de la compétition de l’été vers l’hiver sont météorologiques. Cette Coupe du Monde se déroule au Qatar, pays du Moyen-Orient connu pour ses températures caniculaires. En été, elles sont comprises entre 40 et 50 degrés, alors qu’en novembre et en décembre, elles se situent autour des 25 degrés, un temps plus clément pour la pratique au football.

Malgré des températures qui devraient être vivables pour les joueurs et les spectateurs, le Qatar a tout de même décidé de climatiser sept de ses huit stades , en cas de fortes chaleurs.