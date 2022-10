Vers une exclusion de l'Iran au Mondial? Plusieurs personnalités iraniennes le demandent

À moins d'un mois du début de la Coupe du monde au Qatar, un groupe de personnalités du football et des sports iraniens a envoyé une requête officielle à la FIFA demandant une suspension de la Fédération iranienne de football comme le relate la BBC.

Selon eux, les interventions du gouvernement, qui interdit l'accès aux stades pour les femmes, est contraire aux règles de la FIFA. Cette demande intervention dans le climat de répression qui frappe le pays du Golfe depuis la mort de la jeune Masha Amini. "La brutalité et la belligérance de l'Iran envers son propre peuple ont atteint un point de basculement, exigeant une dissociation sans équivoque et ferme du monde du football et du sport", a déclaré le groupe d'action.

"Les femmes se sont toujours vu refuser l'accès aux stades à travers le pays et systématiquement exclues de l'écosystème du football en Iran, ce qui contraste fortement avec les valeurs et les statuts de la FIFA", ont-ils continué, "Si les femmes ne sont pas autorisées à entrer dans les stades à travers le pays et que la Fédération iranienne de football se contente de suivre et d'appliquer les directives gouvernementales, elles ne peuvent pas être considérées comme une organisation indépendante et libre de toute forme ou type d'influence. Il s'agit d'une violation de (article 19) des statuts de la FIFA."

Les personnalités iraniennes à l'origine de cet appel à l'exclusion affirment également que d'autres nations ont déjà été suspendues par le passé pour des violations similaires. "Le Conseil de la FIFA peut et doit immédiatement suspendre l'Iran", ont-ils conclu. Néanmoins, la chance que la Fifa réponde à cette demande est extrêmement faible.

La FIFA avait déjà demandé en début d'année aux autorités iraniennes d'autoriser davantage les femmes à pouvoir assister à des rencontres de football. Certaines avaient été autorisées à assister à des matchs du championnat iranien de première division.