Voici les 8 stades qui accueilleront les matches de la Coupe du Monde 2022 au Qatar

Lusail Iconic Stadium, Lusail, 80 000 places

"Le nouveau stade est un clin d'œil à notre passé et un symbole de notre grand avenir".



Voilà comment Hassan al-Thawadi, responsable de la commission chargée de l'organisation de la compétition, a présenté le Lusail Iconic Stadium. Cette enceinte de 80 000 places, située à 15 km de Doha, accueillera durant la compétition 10 matches, avec comme point d'exclamation la grande finale le 18 décembre prochain.

Dessiné par un cabinet d'architectes britanniques, Foster and Partners, le stade s'inspire de l'artisanat arabe traditionnel. Le design reflète les bols fabriqués à la main que l'on trouve dans tout le monde arabe, tandis que les jeux de lumière reflètent les lanternes fanar de la région. Après la Coupe du monde, le Lusail Iconic Stadium devrait être reconfiguré en un stade de 40 000 places. Les sièges en plus seront supprimés et une partie du bâtiment réaménagée en espace communautaire avec des magasins, des cafés, des installations sportives et éducatives et une clinique.

Al Bayt Stadium, Al Khor, 60 000 places

Le stade Al Bayt Stadium sera le cadre du match d'ouverture le dimanche 20 novembre entre le Qatar et l'Equateur au. Ce stade de 60 000 places accueillera durant la Coupe du monde 9 matches au total, dont l'un des chocs du premier tour, Espagne-Allemagne. Situé à une cinquantaine de kilomètres au nord de Doha, c'est le stade le plus éloigné de la capitale qatarie.

L’élément marquant dans ce stade est l’énorme structure en forme de tente qui entoure l’arène. Le nom du stade, “Al-Bayt”, fait d’ailleurs référence aux tentes traditionnelles des peuples nomades du Qatar et de la région du Golfe, nommés “Bayt al Sha’ar” . Les motifs Sadu et les bandes noires typiques de ces tentes qataries ont également été imités dans la conception du stade.

Stadium 974, Doha, 40 000 places

Un des deux stades situés à Doha, la capitale qatarie, le Stadium 974 se trouve au sud-est de la ville et a une capacité de 40 000 places. Un des trois plus petits stades de ce Mondial, il accueillera 7 rencontres, dont le probable huitième de finale du Brésil.

Cette enceinte est assemblée à partir de nombreux conteneurs d’expédition, au nombre de 974, d’où le nom du stade. Cette méthode de construction permet non seulement d’économiser des coûts et du temps, mais aussi de tenir compte de la durabilité lors de la construction du stade de la Coupe du monde. Immédiatement après la Coupe du monde, le stade sera démantelé et pourra être réutilisé ailleurs, soit dans son entièreté, soit afin de fabriquer plusieurs installations sportives plus petites.

Al Thumama Stadium, Doha, 40 000 places

Le Al Thumama Stadium est l'autre stade situé au cœur de Doha. L'enceinte accueillera 8 matches de la Coupe du monde, dont un quart de finale, mais également le second match de groupe des Diables Rouges, contre le Maroc le 27 novembre. En tout, 40 000 personnes pourront prendre place dans les travées de ce stade.

Sur la structure extérieure du stade, on peut apercevoir des ornements arabes spéciaux qui sont censés rappeler le couvre-chef traditionnel Gahfiya. Après la Coupe du monde, une partie de l’enceinte sera démontée. Sa capacité sera alors réduite de moitié, et les autres parties du stade non utilisées accueilleront une clinique sportive et un hôtel.

Khalifa International Stadium, Al Rayyan, 45 416 places

Construit en 1976, le Khalifa International Stadium est l'une des deux enceintes qui n'a pas été construite pour l'occasion. Stade de l'équipe nationale du Qatar, il a une capacité de 45 416 places après ses différentes rénovations, en 2005 et entre 2014 et 2017. Durant le Mondial, il accueillera huit matches, dont la petite finale.

Par le passé, ce stade, situé à Al Rayyan, dans la banlieue de Doha, a accueilli de nombreux événements sportifs majeurs. On peut notamment citer les Jeux asiatiques en 2006, le championnat d’Asie de football en 2011, les championnats du monde d’athlétisme et la Coupe du monde des clubs de la FIFA en 2019.

Education City Stadium, Al Rayyan, 45 350 places

L'Education City Stadium, comme son nom l'indique, est situé au sud-ouest du campus de la Cité de l'Éducation, à Al Rayyan, dans la banlieue de Doha. Capable de recevoir 45 350 spectateurs, cette enceinte accueillera 8 rencontres lors de la Coupe du monde, dont un quart de finale.

Situé à proximité de nombreux établissements scolaires tels que des écoles, des universités ou encore des centres de recherche, ce stade sera après la compétition mis à disposition des universités pour leurs entraînements et les compétitions sportives. Sa capacité sera réduite à 20 000 places et devrait devenir le siège de l’équipe nationale féminine du Qatar. Il est surnommé le “Joyau du désert” car sa façade extérieure ressemble à un diamant poli.

Ahmad bin Ali Stadium, Al Rayyan, 44 740 places

Troisième stade situé à Al Rayyan, le Ahmad bin Ali Stadium n'a pas, comme le Khalifa International Stadium, été construit spécialement pour la compétition. Construit en 2003, il a une capacité d'accueil de 44 740 places, est accueillera 7 rencontres de la Coupe du monde, dont deux matches de la Belgique, le premier contre le Canada, le 23 novembre, et le troisième contre la Croatie, le 1er décembre.

Les motifs du stade sont censés caractériser différents aspects du pays, à savoir l’importance de la famille, la beauté du désert, la faune et la flore indigènes ainsi que le commerce national et international du Qatar. Les bâtiments situés autour, en forme de dunes de sable, sont censés refléter la nature environnante. Équipée de sièges modulables, l’enceinte reviendra après le Mondial à sa capacité initiale, 20 000 places.

Al Janoub Stadium, Al Wakrah, 40 000 places

Huitième et dernier stade de la Coupe du monde, le Al Janoub Stadium, situé à Al Wakrah, a une capacité d'accueil de 40 000 places. Inauguré en 2019, il a été l'un des stades les plus rapidement achevé du Mondial. 7 matches seront joués dans cette enceinte, dont un huitième de finale.

Son design est l’un des plus futuristes de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Vue d’en haut, l’arène ressemble à une coquille monumentale ou à une dune géante. Le design s’inspire des boutres traditionnels qui étaient autrefois utilisés par les habitants pour la pêche aux perles. Après la compétition, sa capacité sera réduite de moitié et accueillera le club d’Al Wakrah.

