Voici les joueurs qui ont participé le plus de fois à une Coupe du monde

Chaque joueur de football espère disputer un jour une Coupe du monde. Rares sont les heureux élus. De l'autre côté, certains ont eu l'opportunité de disputer plusieurs tournois. Quatre d’entre-eux ont même eu la chance d'en jouer cinq, ce qui représente un record.

Antonio Carbajal

Légende du football mexicain, Antonio Carbajal a été le premier joueur à participer à cinq Coupes du monde, de 1950 à 1966. Gardien de but, il n’a jamais dépassé la phase de groupe avec une sélection mexicaine qui n’avait pas les moyens de rivaliser avec la concurrence de l’époque. Sur les onze matches qu’il a disputés lors d’un Mondial, il a porté à cinq reprises le brassard de capitaine, mais n’a remporté qu’une seule rencontre, en 1962 contre la Tchécoslovaquie.

Carbajal a pris sa retraite après la Coupe du monde 1966 en Angleterre, avec à son palmarès plusieurs trophées obtenus avec son club de León : deux titres de champion du Mexique et une coupe nationale. De plus, il a été élu dans l’équipe du siècle de la CONCACAF, la confédération continentale d’Amérique du Nord et Centrale. Après sa carrière de joueur, il est devenu entraîneur jusqu’à 1995, remportant deux coupes du Mexique avec León.

Lothar Matthäus

Il aura fallu attendre 32 ans pour qu’un autre joueur rejoigne le club fermé des quintuples participants à la Coupe du monde. Lothar Matthäus a participé consécutivement aux Mondiaux de 1982 à 1998. Milieu et défenseur de classe mondiale, Ballon d’or et champion du monde en 1990 avec l’Allemagne, il aurait dû ne participer qu’à quatre Coupes du monde, mais la blessure de Matthias Sammer avant le Mondial 1998 lui a permis d’égaler le record d’Antonio Carbajal.

Durant sa carrière, Lothar Matthäus a évolué dans les plus grands clubs d’Europe : le Borussia Mönchengladbach, le Bayern Munich ou encore l’Inter Milan. Il a remporté sept Bundesliga, une Serie A, deux Coupes de l’UEFA, mais n’a jamais réussi à gagner la Ligue des Champions. Avec l’Allemagne de l’Ouest, puis l’équipe réunifiée, il a gagné le championnat d’Europe en 1980 et la Coupe du monde en 1990. Il a pris sa retraite après l’Euro 2000, à 39 ans, après 150 sélections, record national qu’il détient toujours aujourd’hui.

Rafael Márquez

Après Antonio Carbajal, un autre Mexicain à disputé cinq Coupes du monde de 2002 à 2018, Rafael Márquez. Lors de chacune des éditions qu’il a joué, il a atteint les huitièmes de finale, mais n’a pas réussi à passer à l’étape suivante. Il a joué 19 rencontres sur les 20, étant capitaine de l’équipe à 15 reprises, et marquant 3 buts. Il aurait pu être seul recordman, car il a commencé à être sélectionné en équipe nationale en 1997, mais n’a pas fait partie de la liste lors du Mondial 1998.

En club, Rafael Márquez a joué principalement au FC Barcelone, de 2003 à 2010, avec lequel il a remporté quatre championnats d’Espagne et deux Ligues des Champions. Après la Coupe du monde 2018, il a décidé de prendre sa retraite sportive, et est devenu en 2022 entraîneur de l’équipe réserve de Barcelone.

Gianluigi Buffon

Un quatrième joueur a fait partie de cinq Mondiaux différents : Gianluigi Buffon. De 1998 à 2014, le légendaire gardien italien était dans le groupe de la Squadra Azzurra, mais n’a pas joué la moindre rencontre en 1998, relégué sur le banc derrière Gianluca Pagliuca à tout juste 20 ans. Titulaire lors des quatre campagnes suivantes, il a avec son équipe gagné la Coupe du monde 2006, étant élu meilleur gardien de la compétition.

À 44 ans, Buffon est toujours en activité dans son club formateur, Parme, en Serie B. Lors de sa très longue carrière, il a joué principalement à Parme et la Juventus, avec une saison au Paris Saint-Germain. Vainqueur de la Coupe de l’UEFA en 1999, il n’a jamais gagné la Ligue des Champions, seul trophée qui échappe à son immense palmarès.

Bientôt de nouveaux membres dans le club ?

Lors de la Coupe du monde au Qatar qui a lieu à partir du 20 novembre, plusieurs joueurs pourraient rejoindre ce cercle fermé des footeux ayant disputé cinq Coupes du monde. Les deux meilleurs joueurs de ces quinze dernières années, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, devraient logiquement faire partie de l'effectif de leur sélection respective, l'Argentine et le Portugal. Déjà présents en 2006, ils partagent tous deux un même point noir à leur palmarès pourtant très rempli : la Coupe du monde.

Deux Mexicains font déjà partie de la liste des quintuples participants au Mondial, et deux autres pourraient les rejoindre : Andrés Guardado, recordman des sélections, et le gardien Guillermo Ochoa. Cependant, Ochoa, comme Gianluigi Buffon, n'a pas joué dans toutes les éditions. Il était remplaçant en 2006 et en 2010. Enfin, Sergio Ramos, défenseur légendaire de l'Espagne, souhaiterait participer au Mondial qatari. Cependant, il n'a pas été sélectionné par Luis Enrique depuis un an, et sa présence à la Coupe du monde serait surprenante.