L'équipe d'Australie évoque les "souffrances" liées à l'organisation du Mondial au Qatar: "Le tournoi a été associé à la souffrance des migrants"

"Nous reconnaissons les progrès significatifs et les réformes législatives qui ont eu lieu au Qatar ces dernières années pour reconnaître et protéger les droits des travailleurs et nous encourageons tous les acteurs à poursuivre dans cette voie des réforme", écrit la Fédération australienne de football dans son communiqué. "Toutefois, nous avons également appris que le tournoi a été associé à la souffrance de travailleurs migrants et de leurs familles et cela ne peut être ignoré", poursuit la fédération. Le communiqué est accompagné d'une vidéo dans laquelle figurent 16 joueurs de l'équipe des Socceroos. "Ces deux dernières années, nous nous sommes consacrés à comprendre et mieux connaître la situation au Qatar", expliquent les joueurs. "Nous ne sommes pas des experts mais nous avons écouté des groupes tels qu'Amnesty (International), la Fifa" et, "plus important, des travailleurs étrangers au Qatar". Les joueurs poursuivent en mentionnant les réformes prises par les autorités qataries sur les conditions de travail dans le pays mais estiment que ces changements sont "incohérents" et pourraient être améliorés. Depuis que la Fifa a attribué le Mondial au Qatar en 2010, le premier pays arabe à organiser l'événement est critiqué à propos du traitement des personnes LGBT mais aussi des travailleurs étrangers et des femmes ou encore de la climatisation de sept de ses huit stades. Des organisations de défense des droits humains comme HRW et Amnesty International ont appelé le Qatar et la Fifa à créer un fonds d'indemnisation pour les ouvriers victimes des chantiers du Mondial, doté de 440 millions de dollars, soit l'équivalent des dotations sportives promises aux 32 sélections alignées.