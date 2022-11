Coupe du monde 2022: où regarder les matches à la télévision pour les téléspectateurs belges?

À l’approche du Mondial 2022 au Qatar, vous vous demandez sûrement où regarder les matches à la télévision en Belgique. La Une, Tipik, TF1 ou encore TMC : toutes diffuseront des matchs, on vous détaille lesquels.

La Coupe du monde de football 2022 au Qatar se tiendra du 20 novembre au 18 décembre 2022 et vous vous demandez peut-être déjà quelle chaîne diffuse quel match en Belgique francophone.

Comment suivre la potentielle épopée des Diables rouges en direct à la télévision ? Comment suivre la totalité des 64 matchs ? On vous détaille tout.

La RTBF (la Une / Tipik) diffuse tous les matchs gratuitement

La RTBF, détenteur des droits de retransmission, diffusera en intégralité et en direct la Coupe du monde 2022. Romain Delecour, chargé de communication sport et audiences de la chaine publique, précise: "Tous les matchs des Diables rouges seront diffusés sur la Une. Tipik, elle, continue d’être LA chaine du sport et donc de la Coupe du monde. La plupart des autres matchs y seront diffusés."

Le détail des chaines pour la phase de poules est a retrouvé ci-dessous. Après la phase de groupes, le détail n’est toutefois pas encore connu car cela dépendra des qualifiés.

Les matchs de la Belgique diffusés sur la Une (RTBF):

Belgique – Canada: mercredi 23 novembre, à 20h (stade Ahmad Bin Ali - Al-Rayyan)

Belgique – Maroc: dimanche 27 novembre, à 14h (stade Al-Thumama - Doha)

Croatie – Belgique: jeudi 1er décembre, à 16h (stade Ahmad Bin Ali - Al-Rayyan)

Les autres matchs (hors Diables) diffusés sur la Une (RTBF):

Le match d’ouverture Qatar - Équateur: dimanche 20 novembre, à 17h (stade Al Baie - Al-Khor)

Équateur - Sénégal: mardi 29 novembre, à 16h (stade international de Khalifa - Doha)

Iran - États-Unis : mardi 29 novembre, à 20h (stade Ahmed bin Ali - Al Rayyan)

Australie - Danemark: mercredi 30 novembre, à 16h (stade Al-Janoub - Al-Wakrah)

Arabie Saoudite – Mexique: mercredi 30 novembre, à 20h (stade de Lusail - Lusail)

Tous les autres matchs sont diffusés sur Tipik.

Tous les matchs en direct sur Auvio

Si vous n’avez pas accès à la télévision lors de certains matchs, sachez qu’ils seront tous diffusés en direct sur Auvio, la plateforme en ligne de la RTBF. "Les matchs seront également disponibles en replay. Un résumé de la rencontre sera disponible 5 minutes après la fin de chaque match", annonce Romain Delecour.

Du côté néerlandophone, la Coupe du monde 2022 de la FIFA sera diffusée en intégralité et en direct par la VRT (notamment sur Sporza).

TF1 diffuse 28 matchs sur 64

Les Belges pourront également suivre la compétition via TF1. La chaîne française diffusera gratuitement 28 matchs dont les 16 plus belles affiches de la phase de groupe (notamment le match d’ouverture), toutes les rencontres de l’équipe de France, cinq huitièmes de finale, trois quarts de finale, les deux demi-finales, la petite finale et la finale.

À noter que TF1 devrait diffuser une partie de ces matchs sur TMC, autre chaîne de son groupe, elle aussi disponible dans les offres de base en Belgique.

Le détail des matchs de groupe diffusés par TF1:

Le match d’ouverture Qatar - Équateur: dimanche 20 novembre, à 17h (stade Al Bayt - Al-Khor)

États-Unis - Pays de Galles: lundi 21 novembre, à 20h

France - Australie: mardi 22 novembre, à 20h

Belgique – Canada: mercredi 23 novembre, à 20h (stade Ahmad Bin Ali - Al-Rayyan)

Brésil - Serbie: jeudi 24 novembre, à 20h

Angleterre - États-Unis: vendredi 25 novembre, à 20h

France - Danemark: samedi 26 novembre, à 17h

Argentine - Mexique: samedi 26 novembre, à 20h

Belgique – Maroc: dimanche 27 novembre, à 14h (stade Al-Thumama - Doha)

Espagne - Allemagne: dimanche 27 novembre, à 20h

Portugal - Uruguay: lundi 28 novembre, à 20h

Pays de Galles - Angleterre: mardi 29 novembre, à 20h

Tunisie - France: mercredi 30 novembre, à 16h

Pologne - Argentine: mercredi 30 novembre, à 20h

Japon - Espagne: jeudi 1er décembre, à 20h

Cameroun - Brésil: vendredi 2 décembre, à 20h

TF1 choisira ultérieurement les matchs de la phase à élimination directe qu’il diffusera.

En France, seule la chaine beIN Sports (payante) retransmettra les 64 matchs de la Coupe du monde, soit 36 en exclusivité.