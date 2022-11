"S’il vous plaît, concentrons-nous maintenant sur le football" : la lettre 'polémique' de la FIFA envoyée aux pays participants à la Coupe du monde

À l’heure où certains se sont décidés à boycotter la Coupe du monde, la FIFA demande de son côté à "laisser de côté toutes les batailles idéologiques ou politiques qui existent", rapporte Sky Sports.

Critiquée sur de nombreux aspects tels que le non-respect des droits humains pour les travailleurs migrants, la Coupe du monde au Qatar détient tout de même le soutien de la FIFA.

"S’il vous plaît, concentrons-nous maintenant sur le football. Nous savons que le football ne vit pas dans un vide et nous sommes également conscients qu’il existe de nombreux défis et difficultés de nature politique dans le monde entier", expliquent le président de la FIFA Gianni Infantino ainsi que la secrétaire générale Fatma Samoura, dans un courrier adressé aux différentes nations.

"Mais s’il vous plaît, ne laissez pas le football être entraîné dans toutes les batailles idéologiques ou politiques qui existent", demande la FIFA qui veut rappeler les valeurs essentielles du football.

"L’une des grandes forces du monde est en effet sa diversité même, et si l’inclusion signifie quelque chose, c’est d’avoir du respect pour cette diversité. Aucun peuple, aucune culture ou nation n’est 'meilleur' qu’un autre. Ce principe est la pierre angulaire même du respect mutuel et de la non-discrimination. Et c’est également l’une des valeurs fondamentales du football. Alors, s’il vous plaît, rappelons-nous tous de cela et laissons le football occuper le devant de la scène."

Un autre sujet épineux au Qatar est celui de l’acceptation de la communauté LGBTQ. Selon Gianni Infantino, tout le monde sera le bienvenu "peu importe son origine, sa religion, son sexe, son orientation sexuelle ou sa nationalité."