Mondial 2022: l'année ou jamais pour la Belgique ?

Toujours en quête d'un premier titre, la génération dorée belge s'avance en favorite du groupe F face aux Croates, finalistes vieillissants du Mondial-2018, alors que Maroc et Canada tenteront de jouer les trouble-fêtes.

Constellation de talents unique dans l'histoire du foot belge, les Diables rouges voient filer les années: sérieux prétendants au Mondial-2018 comme à l'Euro-2020, ils ont chaque fois été éliminés par les futurs vainqueurs, français puis italiens, en demi-finale puis en quarts.

A 31 et 30 ans, ni Kevin de Bruyne, maestro de Manchester City et 3e du dernier Ballon d'Or, ni Thibaut Courtois, infranchissable en finale de Ligue des champions et artisan majeur du sacre du Real Madrid, ne donnent le moindre signe de déclin.

Mais Eden Hazard, qui était au sommet de sa forme en 2018, vit une interminable éclipse sportive au Real Madrid et Romelu Lukaku, étincelant en 2020-2021, vient de nouveau de se blesser aux ischio-jambiers, alors qu'il tente de se relancer à l'Inter Milan après une saison décevante à Chelsea.

De leur côté, vice-champions du monde inattendus en 2018, les Croates n'ont guère brillé depuis, éliminés par l'Espagne en huitièmes de finale de l'Euro et confrontés au vieillissement de Luka Modric (37 ans), Dejan Lovren (33 ans) et Ivan Perisic (33 ans).

Modric reste pourtant capable de débloquer n'importe quelle situation de son pied gauche, et les "Vatreni" ont décroché à l'automne leur qualification pour le Final 4 de Ligue des nations, en battant au passage la France (1-0) pour la première fois en dix confrontations.

Porté par Hakim Ziyech, revenu en grâce en septembre après avoir été écarté pour indiscipline, le Maroc s'efforcera de faire mieux qu'en 2018: de retour en phase finale après 20 ans d'absence, les Lions de l'Atlas avaient accroché l'Espagne (2-2) mais cédé face à l'Iran et au Portugal.

Enfin, 36 ans après leur unique participation à une Coupe du monde en 1986, les Canadiens pourraient être l'une des sensations du tournoi qatari: emmenés par le véloce latéral du Bayern Alphonso Davies, ainsi que par l'attaquant lillois Jonathan David, les Reds ont fini en tête des qualifications de leur zone, surclassant le Mexique comme les États-Unis.