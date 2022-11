Les 26 Brésiliens pour le Mondial au Qatar sont connus. Et la joie est à la hauteur de la sélection.

Demande en mariage, larmes et explosions de joies : les réactions des Brésiliens sélectionnés pour le Mondial affolent la toile (VIDEOS)

Ce lundi soir, Tite a annoncé sa liste de 26 joueurs sélectionnés pour le Mondial. Et elle comporte plusieurs surprises. Grand perdant de la liste, Firmino regardera son équipe au Qatar depuis son canapé. L’attaquant de Liverpool n’a pas été sélectionné.

À sa place, l’entraîneur a choisi Pedro. Sélectionné à deux reprises avec la Selecao, l’attaquant de Flamengo a fêté cette bonne nouvelle par… une demande en mariage ! Il a immortalisé ce moment inoubliable sur les réseaux sociaux.

TODO UN ROMÁNTICO: luego de enterarse que estaba en la lista mundialista de Brasil, Pedro le pidió casamiento a su pareja. ⚽🇧🇷♥️



📹 @flamengo pic.twitter.com/LUqy8QtZv9 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 7, 2022

Longtemps incertain, Richarlison fera bien partie du voyage. L’attaquant n’avait toujours pas marqué en Premier League depuis son arrivée cet été à Tottenham en provenance d’Everton. Et il a également été blessé. Le stress était donc palpable. Mais Tite a préféré miser sur la continuité pour celui qui a déjà marqué 17 goals en 38 rencontres avec la Selecao. Lorsqu’il a appris la nouvelle, on peut dire que son soulagement était assez impressionnant.

Comme Richarlison, Antony vivra aussi sa première Coupe du monde. Récemment critiqué à cause de sa toupie en Europa League, il aura l’occasion de prouver son talent au Qatar. En guise de célébration, il a réalisé une toupie amicale d’un autre style, entouré de ses amis !

Por vocês!!! Obrigado, meu Deus!! Obrigado todo mundo… amigos, família, mãe, pai, irmãos!! Amo vocês!!! Emoção demais!! 🇧🇷🇶🇦 @CBF_Futebol pic.twitter.com/Da6aJkkoDx — Antony Santos (@antony00) November 7, 2022

Contrairement à Antony, Alex Telles a souvent été remplaçant à United. Il a donc choisi de s’exiler pour obtenir du temps de jeu du côté de Séville. Un choix payant car il pourrait être titulaire à gauche cet hiver. Le latéral n’est pas parvenu à contenir son émotion et a fondu en larmes.

É… nunca imaginei chegar nesse dia e não saber o que escrever. Uma única coisa eu sinto e posso dizer a quem tem um SONHO. JAMAIS deixe alguém falar que você não é capaz. Corra atrás do que você mais quer na vida.TU CONSEGUE.VAMOS BRASIL 🇧🇷⚽️ #Qatar @CBF_Futebol @oclubefootball pic.twitter.com/nz1O3qR8SH — Alex Telles (@AT13Oficial) November 7, 2022

Enfin, d’autres joueurs ont eu une joie plus mesurée. À l’image de Bruno Guimaraes qui a fêté dignement sa convocation en famille. Ou Neymar qui était certain d’être pris vu ses incroyables performances avec le PSG et son importance avec le Brésil.