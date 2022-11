La Coupe du Monde en 10 questions (1/10) : le Qatar va-t-il remporter un match au Mondial ? (SONDAGE)

C’est une grande première pour le Qatar. Ce petit pays de la péninsule arabique situé à côté de l’Arabie saoudite et du Bahreïn va participer pour la toute première fois de son histoire à la Coupe du Monde.

Qualifiée d’office en tant que pays hôte, la sélection qatarie va devoir batailler ferme dans un groupe A composé de l’Équateur, des Pays-Bas et du Sénégal. L’équipe nationale coachée par l’Espagnol Félix Sanchez Bas depuis 2017 est actuellement classée à la 50e place du classement FIFA. Le Qatar doit son entrée dans le top 50 à sa victoire surprise lors de la Coupe d’Asie des Nations en 2019. Après un parcours parfait, les Al-Annabi ("Les Bordeaux" en arabe) ont battu le Japon en finale (3-1) pour s’offrir leur premier titre de leur histoire.

Aucun résultat d’envergure face à une nation importante du foot mondial

Récent vainqueur du Guatemala en amical (2-0 via un doublé d’Al-Haydos), le Qatar a aussi tenu le Chili en échec (2-2) et la Jamaïque (1-1) avant d’être battu par le Canada, futur adversaire des Diables (0-2).

L’équipe est composée majoritairement de joueurs évoluant dans trois équipes du championnat qatari : Al-Sadd, Al-Wakrah et Al-Duhail qui est l’ancien club de Toby Alderweireld. Les deux joueurs les plus attendus sont Akram Afif, passé par Eupen, et Almoez Ali respectivement meilleur passeur et meilleur buteur de la Coupe d’Asie 2019.

Si les Qataris évoluant en 3-5-2 peuvent compter sur de grands automatismes entre eux, ils n’ont pas encore réussi à réaliser un résultat d’envergure face à une grosse nation du football mondial.