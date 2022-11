La Coupe du Monde en 10 questions (2/10) : Thibaut Courtois sera-t-il élu meilleur gardien du tournoi ? (SONDAGE)

Jusqu’au coup d’envoi du Mondial 2022 au Qatar, nous évoquons chaque jour une question sportive. Et nous vous invitons à participer au débat en nous partageant votre avis. Lequel contribuera à enrichir un dossier que nous vous proposerons le vendredi 18 novembre.

Thibaut Courtois vit actuellement une saison à deux facettes. Si le portier belge est en tête de la Liga avec le Real Madrid grâce aux dix victoires de son équipe en treize rencontres, il n’a toujours pas réalisé la moindre clean-sheet en championnat. Andriy Lunin, qui l’a remplacé à quatre reprises lors de sa sciatique qui l’a tenu éloigné des terrains durant une bonne partie du mois d’octobre, a lui réussi à garder ses filets inviolés lors de deux des quatre matchs joués.

La dernière rencontre en date des Madrilènes a sans doute été la plus frustrante pour le gardien des Diables Rouges : Courtois et ses coéquipiers ont été battus pour la première fois de la saison en championnat, sur le terrain de Vallecano (3-2), alors que le gardien avait arrêté un penalty... qui a dû être ensuite retiré et qui a offert la victoire au Rayo.

En Ligue des Champions, Thibaut Courtois s’en est un peu mieux sorti avec deux clean-sheets, face au Celtic Glasgow et contre Leipzig, avant tout de même d’encaisser quatre buts lors du match retour face à ces deux adversaires.

Malgré tout, Courtois reste l’un des meilleurs gardiens du monde comme en atteste sa victoire lors du Trophée Yachine, sacrant le meilleur gardien lors de la Cérémonie du Ballon d’Or.

Au Mondial, le dernier rempart de 30 ans sera en concurrence pour le titre de meilleur gardien du tournoi avec des joueurs comme Alisson Becker (Brésil), Manuel Neuer (Allemagne) ou encore Hugo Lloris (France).