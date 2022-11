Accueil Sports Football Mondial 2022 QaStar du Mondial 2022 : Luka Modric, le génie controversé de la Croatie Tout le monde aime le milieu de terrain du Real Madrid, sur qui le temps ne semble pas avoir d’emprise. Mais en Croatie, il n’a pas toujours fait l’unanimité. Maxime Jacques Membre des rubriques football et cyclisme



Il y a des choses dont on ne se lasse pas. Voir évoluer Luka Modric (37 ans) sur un terrain de football en fait partie. Encore plus quand il nous délecte d’une passe que personne n’avait osé imaginer, sauf lui. Ou lorsqu’il caresse le ballon d’un extérieur du pied dont il a le secret. Finaliste du dernier Mondial avec la Croatie, le Ballon d’or 2018 revient sur la plus belle scène du monde pour la dernière fois. Mais on pourrait presque en douter, tant le temps ne semble...