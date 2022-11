Erling Haaland aurait pu disputer le Mondial avec une autre nation : "Mais je suis Norvégien et j’en suis fier"

Dans quelques jours, alors que la plupart de ses équipiers rejoindront leur équipe nationale, Erling Haaland pourra s’octroyer quelques jours de vacances. En effet, son pays la Norvège ne s’est pas qualifiée pour la phase finale de la Coupe du Monde.

L’attaquant de Manchester City, auteur de 23 buts en 17 matchs toutes compétitions confondues depuis son arrivée en Angleterre, sera l’un des grands absents de ce Mondial.

Mais Haaland aurait bien pu disputer la Coupe du Monde avec un autre pays. C’est ce qu’il a révélé au média anglais Goal. Il aurait en effet pu choisir l’équipe nationale anglaise. "J’ai vécu ici (NdlR, en Angleterre) quand j’étais tout jeune pendant trois ans et demi ou quatre ans puis nous avons déménagé en Norvège où j’ai vécu pendant le restant de ma jeunesse", a-t-il expliqué, "donc c’était normal pour moi de choisir l’équipe norvégienne."

Le cyborg est en effet né à Leeds dans le Yorkshire à l’époque où son père Alf-Inge arpentait les pelouses de Premier League (entre 1994 et 2001, il a joué plus de 180 matchs avec Nottingham, Leeds et Manchester City). "Personne ne sait comment ça se serait passé, si mon père avait joué plus longtemps en Angleterre, peut-être que je serais international anglais. Je ne sais", a renchéri Haaland qui n’a aucun regret sur son choix, "Je suis Norvégien et j’en suis fier."