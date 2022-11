La Coupe du Monde en dix questions (3/10) : Une nation africaine parviendra-t-elle à se qualifier pour les demi-finales ? (SONDAGE)

C’est une statistique que l’Afrique souhaite effacer à tout jamais de ses tablettes dès ce mois de décembre, au Qatar : jusqu’à présent, aucune nation africaine n’est arrivée à se qualifier pour les demi-finales d’une Coupe du Monde.

En 1990, le Cameroun réussissait l’exploit de se qualifier jusqu’en quarts de finale puis était éliminé par l’Angleterre. En 2002, lors du Mondial organisé en Corée et au Japon, le Sénégal imitait les Lions Indomptables avant de chuter face à la Turquie. En Afrique du Sud en 2010, c’était au tour du Ghana de réussir à atteindre les quarts, un stade de la compétition lors duquel l’équipe d’Asamoah Gyan sera éliminée par l’Uruguay aux tirs au but après des prolongations totalement folles.

Douze ans plus tard, cinq équipes africaines se sont qualifiées pour le Mondial qatari (le programme complet ici). Récents vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations, les Sénégalais semblent les mieux placés, avec l’aide de Kalidou Koulibaly mais l’absence de Sadio Mané.

Les Marocains devront eux réussir à sortir du groupe des Diables Rouges alors que la mission semble encore plus compliquée pour les Camerounais qui seront opposés au Brésil et à la Serbie. Les Ghanéens auront aussi fort à faire face à l’Uruguay de Cavani et le Portugal de Ronaldo. Enfin, les Tunisiens auront des difficultés à sortir de leur groupe dans lequel la France et le Danemark sont présents.