La Coupe du Monde en dix questions (4/10) : Faut-il s’inquiéter pour la Coupe du Monde de Lukaku ? (SONDAGE)

Dans quel état physique Romelu Lukaku arrivera-t-il au Qatar ?

Voilà une question que beaucoup de supporters belges se posent alors que l’attaquant des Diables Rouges a passé plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain depuis le début de la saison.

Après avoir débuté la saison avec trois titularisations à l’Inter Milan (deux buts et un assist), le joueur de 29 ans s’est blessé à la cuisse gauche à la fin du mois d’août et n’a fait son retour dans l’équipe d’Inzaghi que deux mois plus tard. Monté au jeu lors de la réception de Plzen en Ligue des Champions, Lukaku a inscrit un but puis a pris à nouveau du temps de jeu fin octobre face à la Sampdoria… avant d’à nouveau se blesser.

Seulement 256 minutes de jeu

Victime d’une rechute, l’ancien attaquant d’Anderlecht ne devrait plus jouer d’ici la Coupe du Monde. Il se déplacera donc au Qatar avec seulement 256 minutes de temps de jeu, lui qui avait déjà raté les trois derniers matchs des Diables lors du mois de juin à cause d’une blessure à la cheville encourue face aux Pays-Bas.

Romelu Lukaku se lance donc dans une course contre la montre d’autant plus importante que la Belgique compte plus que jamais sur son buteur pour tenter d’aller le plus loin possible au Qatar.

Lors de la dernière Coupe du Monde, Lukaku avait inscrit quatre buts grâce à deux doublés face au Panama et la Tunisie.