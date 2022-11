Luis Enrique oublie plusieurs grands noms : "Je sais que c’est une déception"

Parmi les quelques grandes nations à avoir levé le rideau sur leur sélection ces jeudi et vendredi, on compte le Portugal, les Pays-Bas, l’Angleterre, l’Allemagne et l’Espagne. Les surprises sont rares dans ces différentes annonces. Mais on notera tout de même la présence de Mario Götze pour la Mannschaft ainsi que celles de Xavi Simons et Noa Lang pour les Oranje. En Espagne par contre, ce sont plutôt les absences qui ont surpris.

La Roja avancera avec ses vétérans Sergio Busquets (34 ans) ou Jordi Alba (33), mais aussi avec ses jeunes talents Gavi (18), Pedri (19) ou Ansu Fati (20), Yeremi Pino (20) et Nico Williams (20). Mais sans quelques habitués. Dont Thiago Alcantara, le milieu de Liverpool ; Gerard Moreno, l’attaquant de Villarreal ; Kepa, le gardien de Chelsea ; mais aussi les deux joueurs du PSG Fabien Ruiz et surtout Sergio Ramos, le recordman de sélections (180).

Même s’il n’a plus été convoqué par Luis Enrique depuis mars 2021, l’ancien défenseur du Real Madrid a retrouvé des couleurs cette saison à Paris où son physique lui permet d’enfin enchaîner les rencontres. L’espoir de le revoir avec la Roja était donc permis. Mais son sélectionneur en a décidé autrement, au grand dam de ses fans inconditionnels, dont son coéquipier parisien Achraf Hakimi qui a tweeté immédiatement après l’annonce : "Sergio Ramos, le meilleur défenseur du monde."

"Je sais que c’est une déception", a admis Luis Enrique. "Beaucoup de grands joueurs ont été exclus de la liste, mais la préparation raccourcie a entraîné une prise de décision difficile. Ils méritaient de l’être, mais seulement 26 peuvent être inscrits. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés à arriver ici, mais maintenant les plus importants sont les 26 appelés."

Luis Enrique a aussi surpris en n’appelant qu’un seul vrai buteur, Alvaro Morata, parmi les huit attaquants sélectionnés. "J’avais la possibilité d’incorporer un joueur de plus. Mais Marco Asensio peut aussi être un faux 9, par exemple. Je ne suis pas du tout inquiet pour les rotations. Je n’ai aucun doute sur le potentiel des attaquants", assure Luis Enrique. "Est-ce la meilleure sélection ? Le temps nous le dira. Mais ce sera ma quatrième Coupe du monde et je suis extrêmement excité, je serai toujours positif et optimiste."