QaStar du Mondial 2022 : Guillermo Ochoa (Mexique) veut entretenir la légende

Star du Mondial 2022 : Guillermo Ochoa (Mexique) veut entretenir la légende L'ancien gardien du Standard va disputer, à 37 ans, sa 5e Coupe du monde. Le capitaine du Mexique compte utiliser son tournoi préféré pour faire taire les critiques. Stéphane Lecaillon Journaliste sportif

Guillermo Ochoa. ©2022 Getty Images

C’est un rendez-vous qui le fera un peu plus entrer dans la légende de son pays : pour la cinquième fois de sa longue carrière, Guillermo Ochoa va prendre part au “Mundial”. Depuis le tournoi allemand, le gardien a toujours été dans la liste mexicaine, même s’il n’a pas joué un seul match en 2006 et 2010. Mais il sera bien dans les buts de la “Tri”, cet hiver, comme un gardien titulaire qu’est toujours, à 37 ans, le capitaine et leader de sa sélection. Il rejoindra le "club...