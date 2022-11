Accueil Sports Football Mondial 2022 QaStar du Mondial 2022 : Christian Eriksen, le cœur battant du Danemark Christian Eriksen, 30 ans, donne l’impression d’être au sommet de son art dans une sélection qui ne cesse de surprendre. Jonathan Lange Rédacteur en chef Les Sports +



Christian Eriksen. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Plus rien ne sera comme avant. La vie de Christian Eriksen a basculé ce 12 juin 2021, à l’Euro, quand son cœur s’est arrêté. De manière dramatique. Avant de redémarrer. Pour dessiner son monde d’après, où le milieu sourit, souvent, et enchante encore plus. En club comme en sélection. Eriksen n’est plus à l’Inter puisque les clubs italiens ne peuvent employer des joueurs avec un défibrillateur ; il s’est relancé en janvier dernier à Brentford pour ensuite débarquer à Manchester United...