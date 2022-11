Accueil Sports Football Mondial 2022 QaStar du Mondial 2022 : Thomas Müller (Allemagne) va flirter avec Pelé et Gerd Müller Thomas Müller, 33 ans, s’apprête à disputer sa quatrième Coupe du monde avec l’Allemagne au Qatar. Et il espère encore augmenter son capital buts. Simon Hamoir Spécialiste Football étranger

Thomas Müller.

Avec son ami et coéquipier de toujours Manuel Neuer, il est le visage de cette Mannschaft depuis plus d’une décennie. Sa première sélection, Thomas Müller l’a reçue grâce à Joachim Löw quelques semaines avant le Mondial 2010. Il avait 20 ans et achevait à peine sa première saison dans l’équipe première du Bayern. Au...