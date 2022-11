La Coupe du monde en 10 questions (6/10) : la France va-t-elle renouveler son titre de championne du Monde ? (SONDAGE)

Les images semblent dater d’hier. Après avoir éliminé la Belgique en demi-finale, la France bat facilement la Croatie (4-2) en finale du Mondial pour s’offrir un deuxième titre de champion du Monde, 20 ans après le sacre à domicile.

Belgique VS France: et si cette fois, loin du seum, c’était la bonne?

Quatre ans plus tard, tout n’est plus aussi rose au sein de la sélection de Didier Deschamps. En plus de certains problèmes extra-sportifs qui sont apparus ces derniers mois autour de l’équipe de France, deux titulaires en puissance ont d’ores et déjà déclaré forfaits pour le Mondial au Qatar : Paul Pogba et Ngolo Kanté ont été respectivement opérés du genou et des ischios-jambiers et sont donc indisponibles. Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot devront les remplacer du mieux possible dans le milieu du terrain. Raphaël Varane, de son côté, fera bien le déplacement jusque dans la péninsule ibérique mais il soigne encore une blessure à la cuisse qui pourrait l’empêcher d’être à 100 % dès la première rencontre.

L'analyse de la sélection de l'équipe de France

L’équipe de France pourra toutefois compter sur la bonne forme de Kylian Mbappé mais aussi sur Karim Benzema qui n’était pas présent en Russie il y a quatre ans.

Sur papier, la France a de belles armes avec des joueurs évoluant dans les meilleurs clubs au monde (Bayern, Barça, Arsenal ou encore Real et Juventus).