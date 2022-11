La Coupe du monde en dix questions (8/10) : Eden Hazard arrivera-t-il à être l’un des hommes forts de la Belgique ? (SONDAGE)

Le parcours d’une sélection dans une grande compétition dépend bien souvent de la forme de ses leaders. En Belgique, une attention particulière est mise sur Courtois, De Bruyne ou encore Lukaku et Hazard. Si les deux premiers cités seront bel et bien à 100 % au Mondial, l’attaquant de l’Inter Milan arrivera sur le sol qatari en étant blessé.

Pour Eden Hazard, les doutes sont aussi nombreux, lui qui n’a joué que 229 minutes avec le Real Madrid cette saison, inscrivant un but et réalisant une passe décisive. En championnat, Carlo Ancelotti a décidé de le faire monter au jeu lors des deux premières journées puis de le titulariser lors de la cinquième journée, à la mi-septembre. Depuis lors, le joueur de 31 ans est resté assis sur le banc de touche. En Ligue des Champions, Hazard a grappillé deux titularisations et une montée au jeu. C’est donc clairement en manque de rythme que le capitaine belge va attaquer cette Coupe du monde 2022 lui qui était déjà plus souvent sur le banc ou à l’infirmerie la saison dernière que sur le terrain.

Roberto Martinez lui donnera-t-il tout de même les clés du jeu des Diables en n’oubliant pas tout ce que le Brainois à apporter à la sélection belge ? Ou fera-t-il plutôt confiance à Leandro Trossard, le joueur de Brighton qui a été décisif à dix reprises (7 buts et 3 assists) en Premier League ?