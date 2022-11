Thibaut Courtois n’est pas le plus grand et Zeno Debast n’est pas le plus jeune. En revanche, la Belgique est la quatrième sélection la plus âgée.

Le joueur le plus âgé, le plus grand, la sélection la plus jeune, le club le mieux représenté… : les chiffres fous des 32 nations

Depuis ce lundi à 19 heures, la FIFA est en possession des sélections des 32 nations qualifiées pour la Coupe du monde. Pour la première fois de l’histoire, les sélectionneurs ont eu la possibilité d’emmener avec eux 26 joueurs. Et tous en ont profité, sauf l’Iran, seul pays à emmener 25 joueurs. Prendre un 26e joueur aurait pourtant peut-être évité à Carlos Queiroz de se présenter au Qatar avec le groupe le plus âgé de tous.

L’équipe la plus âgée : l’Iran (28,9 ans)

Les Iraniens ont un groupe particulièrement “expérimenté” puisqu’aucun joueur n’est âgé de moins de 24 ans. À l’inverse, plus d’un tiers de l’équipe (9 joueurs) a déjà fêté ses 30 ans. L’Iran (28,9 ans d’âge moyen) devance le Mexique (28,5) et l’Argentine (27,9), alors que la Belgique pointe à la quatrième place (27,8 ans), à égalité avec le Brésil.

L’équipe la plus jeune : le Ghana (24,7 ans)

Malgré la présence du vétéran brugeois Denis Odoi (34 ans), le Ghana possède la sélection la plus jeune du tournoi (24,7 ans), puisque pas moins de 13 joueurs sont âgés de 23 ans ou moins. Les USA (25,2) et l’Équateur (25,6) complètent le podium.

Le joueur le plus âgé : Talavera (40 ans)

La Belgique affrontera le joueur de champ le plus vieux du tournoi (Atiba Hutchinson, 39 ans), mais c’est bien le gardien mexicain Alfredo Talavera (40) qui sera le doyen de cette Coupe du monde.

Le joueur le plus jeune : Moukoko (17 ans)

Le milieu offensif de Genk Bilal El Khannouss (18 ans) sera le troisième plus jeune élément présent au Qatar. Mais le benjamin de la compétition est l’attaquant allemand Youssoufa Moukoko (17 ans). Le Diable rouge Zeno Debast (19 ans) se console avec la place de 2e défenseur le plus jeune (derrière le Portugais Antonio Silva).

Infographie ©D.R.

L’entraîneur le plus âgé : Louis van Gaal (71 ans)

Il l’a annoncé au printemps dernier : Louis van Gaal souffre d’un cancer, mais souhaitait participer à une dernière Coupe du monde avant de passer le flambeau à Ronald Koeman. En attendant, le sélectionneur néerlandais sera le plus âgé (71 ans), devant son homologue de l’Iran Carlos Queiroz (69). Le plus jeune entraîneur sera l’Argentin Lionel Scaloni (44), qui dirigera paradoxalement la troisième sélection la plus âgée. Quant à Roberto Martinez (49 ans), il arrive un peu plus loin dans le classement.

Infographie ©D.R.

Le joueur le plus grand : Noppert (2,03m)

Le point culminant du Mondial est le gardien néerlandais Andries Noppert (2,03m), qui devance Thibaut Courtois de 3 centimètres. Le défenseur australien Harry Soutar (2,01m) est le joueur de champ le plus grand.

Le joueur le plus petit : Lamptey (1,63m)

Et non, Dries Mertens (1,69m) n’est pas le plus petit du tournoi. Il est devancé d’une courte tête par le Ghanéen Tariq Lamptey (1,63m) et l’ancien Standardman Collins Fai (1,65m).

La sélection la plus chère : l’Angleterre (1,26 milliard)

La Belgique n’arrive qu’à la 9e place de ce classement (563 millions d’euros) de valeurs marchandes cumulées, avec un effectif plus de deux fois moins bien évalué que celui de l’Angleterre (1,26 milliard d’euros) ou du Brésil (1,14). À l’extrême opposé, on retrouve le Qatar (14,9 millions d’euros) dont les 26 joueurs valent ensemble autant que Hans Vanaken.

Infographie ©D.R.

Le joueur le plus cher : Kylian Mbappé (160 millions)

Si la France est la troisième sélection la mieux évaluée financièrement, c’est en grande partie grâce à sa star Kylian Mbappé, qui est le joueur avec la meilleure cote de ce Mondial (160 millions d’euros), devant le Brésilien Vinicius Junior (120).

Le championnat le mieux représenté : la Premier League (124)

124 joueurs. Le championnat anglais est de loin le plus gros fournisseur de cette Coupe du monde. La Liga (80) et la Bundesliga (75) suivent loin derrière, alors que la Pro League envoie 22 éléments.

Le club le mieux représenté : le Bayern (17)

Si le Club Bruges (7 joueurs) fait aussi bien que Liverpool ou le Milan AC, c’est bien le Bayern Munich (17) qui possède le plus gros contingent de joueurs, devant Manchester City (16).