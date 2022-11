Mondial 2022, Groupe A: Le Qatar, un hôte oiseau pour le chat ?

Pourtant champion d’Asie en 2019, le Qatar fait partie des Petits Poucets de cette édition 2022 de la Coupe du Monde. En réalité, jamais un pays hôte n’a semblé, sur papier, aussi faible que le Qatar. Pourtant, ces dernières années, l’émirat s’est efforcé d’élever son niveau en prévision de son Mondial. Encore 113e au classement FIFA en 2010, le Qatar pointe aujourd’hui à la 50e position. On le sait, par le passé, le Qatar a naturalisé des joueurs à tour de bras.

Suite à un accord avec la FIFA, le Qatar a été versé dans le groupe A des éliminatoires de la zone Europe avec la Serbie, l’Azerbaïdjan, le Portugal, l’Irlande et le Luxembourg. Le Qatar a subi cinq lourdes défaites (notamment trois 4-0 contre la Serbie, à deux reprises, et l’Irlande ou encore 3-1 et 3-0 face au Portugal) et n’a battu que le Luxembourg (1-0) et l’Azerbaïdjan (2-1). On l’a compris, le Qatar est relativement faible mais il faudra tenir en compte d’autres paramètres durant sa Coupe du Monde comme le sentiment d’appartenance et le soutien de tout un peuple.

Coupe de monde de football au Qatar fiche équipe Qatar ©IPM Graphics

QaStar: Almoez Ali

Né à Khartoum au Soudan, Almoez Ali fait partie des nombreux joueurs de la sélection du Qatar à avoir été naturalisés par le pays hôte. Si le Qatar a remporté la Coupe d’Asie en 2019, c’est avant tout grâce à son buteur maison. Auteur de neuf buts, il est devenu le nouveau recordman de buts sur une seule Coupe d’Asie détrônant l’Iranien Ali Daei et ses huit réalisations en 1996.

À l’heure actuelle, le coéquipier de Junior Edmilson à Al-Duhail (dont il est le capitaine) est le meilleur artificier en action du Qatar avec 39 roses plantées en 82 sélections. Rapide, robuste et puissant, Ali va faire face au plus grand défi de sa carrière : aider son pays d’adoption à franchir le premier tour de sa Coupe du monde. Dans un autre style, l’ancien Eupenois Akram Afif sera également une des attractions du Qatar. Joueur le plus cher de la sélection (4 M€), l’ailier de Al-Sadd sera une vraie menace.

La sélection

Les 26 joueurs sélectionnés

Le programme du groupe A