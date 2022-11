Mondial 2022, Groupe A : Le Sénégal et sa génération dorée veulent surprendre

Quelques jours avant l’annonce de la liste de Aliou Cissé, c’est tout un peuple qui a retenu son souffle suite à la blessure de Sadio Mané avec le Bayern. Touché au péroné, l’ancien attaquant de Liverpool figure bien dans la liste des champions d’Afrique en titre mais à l’image de Romelu Lukaku, celui qui a envoyé le Sénégal à la Coupe du Monde à la fin d’une insoutenable séance de tirs au but contre l’Égypte ne sera peut-être pas en mesure de jouer les premiers matchs voire même aucun !

C’est un coup dur pour les Sénégalais qui comptent tout de même d’autres joueurs de grandes qualités. Au pays, on parle même de génération dorée avec les Koulibaly, Gueye ou encore Mendy. Notons également le travail effectué par le sélectionneur Aliou Cissé en place depuis 2015. Petit à petit, ce dernier a construit l’effectif sénégalais et l’a fait grandir au fil des années pour atteindre la consécration ultime avec cette victoire en Coupe d’Afrique des Nations cette année avant, qui sait, de créer la surprise au Qatar.

Coupe de monde de football au Qatar fiche équipe Sénégal ©IPM Graphics

QaStar : Sadio Mané

Sadio Mané. ©AFP or licensors

Quand il est sorti blessé lors du match de Bundesliga entre le Bayern Munich et le Werder Brême, touché au péroné droit, à quelques jours de l’annonce de la sélection du Sénégal, Sadio Mané a cru devoir faire une croix sur le Qatar. Un temps annoncé forfait, le capitaine des Lions de la Teranga sera finalement bien du voyage, mais il manquera le début de la compétition, et n’est pas certain d’être rétabli pour aider ses équipiers sur le terrain. Mais le sélectionneur Aliou Cissé ne se voyait pas débarquer au Moyen-Orient sans sa star. Son influence sur le terrain, mais aussi en dehors, doit aider le champion d’Afrique à briller dans le désert…

Car si nul n’est prophète en son pays, Sadio Mané est l’exception qui confirme la règle. Reconnu partout pour son talent de joueur, le Sénégalais a terminé deuxième du Ballon d’or 2022 et a remporté le prix du meilleur joueur africain (comme en 2019). Et ce, notamment grâce à sa victoire lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations, la première de l’histoire du Sénégal, obtenue aux tirs au but en finale contre l’Égypte de son désormais ex-coéquipier Mohamed Salah. “Le meilleur jour et le meilleur trophée de ma vie”, selon le numéro 10.

La sélection

Les 26 joueurs sélectionnés

Le programme du groupe A