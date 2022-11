Mondial 2022, Groupe A: L’Équateur n’a jamais été aussi armé

Après les éditions 2002 (4e de son groupe), 2006 (8es de finale) et 2014 (3e de son groupe), l’Équateur aspire à réaliser sa meilleure performance en Coupe du Monde au Qatar. Même s’il sera dur d’aller plus loin qu’en 2006 (les Équatoriens avaient été éliminés en huitièmes de finale par l’Angleterre de David Beckham), il semble que la Tri n’a jamais été aussi armée pour débuter une Coupe du Monde, la quatrième de son histoire. La sélection de Gustavo Alfaro est bien balancée entre l’expérience (de Valencia notamment) et la jeunesse des Caicedo et Hincapié ou encore Estupiñan et présente des talents dans chaque ligne.

Durant les éliminatoires, l’Équateur a fait preuve d’une certaine constance dans ses résultats terminant quatrième derrière le Brésil, l’Argentine et l’Uruguay. Le ticket accordé à l’Équateur a été remis en question par le Chili et le Pérou qui avaient dénoncé la "falsification" du passeport de l’arrière équatorien Byron Castillo. L’Équateur s’en est sorti avec une amende infligée par le TAS et démarrera les éliminatoires du Mondial 2026 avec 3 points de retard.

Coupe de monde de football au Qatar fiche équipe Equateur ©IPM Graphics

QaStar: Pervis Estupiñan

Pervis Estupinan. ©AFP

Arrivé en Europe en 2016 à l’âge de 17 ans, Pervis Estupiñan a déjà pas mal bourlingué dans sa carrière. Passé par Udinese, Watford, Almeira ou encore Majorque et Osasuna, c’est du côté de Villareal qu’il explose en 2020. En 74 rencontres disputées pour le sous-marin jaune, il a délivré quatre assists mais surtout, Estupiñan a acquis énormément d’expérience en atteignant les demi-finales de la Ligue des Champions la saison dernière avec Villareal.

Cet été, le club de Léandro Trossard, Brighton, a même déboursé 20M € pour s’attacher ses services. Estupiñan a ainsi rejoint un autre grand espoir du football équatorien : Moises Caicedo prêté, pour rappel, au Beerschot d’août 2021 à janvier 2022. Aujourd’hui, le médian axial est coté à… 38M €. À seulement 20 ans, il compte déjà 24 sélections !

La sélection

🔥 Aquí están los 26 jugadores elegidos por el DT #GustavoAlfaro para jugar la @fifaworldcup_es, estamos listos para hacer historia @PilsenerEcuador



❤️ ¡Un solo latido que representa a 18 millones de ecuatorianos! #HaremosHistoria pic.twitter.com/xy1grHHBAc — La Tri 🇪🇨 (@LaTri) November 14, 2022

Les 26 joueurs sélectionnés

Le programme du groupe A