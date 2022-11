Mondial 2022, Groupe A : van Gaal a amorcé le renouveau des Pays-Bas

Absent de l’édition 2018 en Russie, les Pays-Bas effectuent leur grand retour en Coupe du Monde après la finale perdue de 2010 et l’élimination en demi-finale en 2014. Après un gros passage à vide, nos voisins ont retrouvé une seconde jeunesse et ce, grâce à leur sélectionneur Louis Van Gaal.

Pour son troisième passage à la tête des Oranje, Louis van Gaal n’a pas perdu un seul match depuis son retour aux affaires en 2021. Le bilan des Pays-Bas est de neuf succès et quatre partages. Les qualifications n’ont été qu’une formalité pour les Pays-Bas qui ont remporté leur groupe G avec 23 points sur 30 devant la Turquie et la Norvège plantant, au passage, 33 buts.

En délicatesse du côté de Barcelone, Memphis Depay aura à cœur de mettre à profit cette Coupe du Monde pour se refaire une santé. À ses côtés, la révélation du PSV, Cody Gakpo avec ses neuf buts et douze assists cette saison sera l’homme à suivre.

Coupe de monde de football au Qatar fiche équipe Pays-Bas ©IPM Graphics

QaStar : Virgil van Dijk

Virgil van Dijk. ©Pro Shots

Absents de la dernière Coupe du monde (et de l’Euro 2016), les Pays-Bas, trois fois finalistes malheureux (1974, 1978 et 2010), n’ont pas brillé depuis huit ans lors d’une grande compétition. En 2014 au Brésil, les Oranje avaient battu le pays organisateur lors du match pour la troisième place. À ce moment-là, Virgil van Dijk venait tout juste de fêter ses 23 ans. Mais il ne participait pas à la compétition. Tout juste avait-il découvert la Ligue des champions quelques mois plus tôt pour la première de ses deux saisons au Celtic Glasgow. Depuis, il est devenu l’un des meilleurs défenseurs du monde avec Liverpool, deuxième du Ballon d’or 2019, champion d’Europe la même année et d’Angleterre la saison suivante.

Virgil van Dijk: lire la suite du portrait

La sélection

Les 26 joueurs sélectionnés

Le programme du groupe A