Mondial 2022, Groupe B : L’Angleterre veut ramener la coupe à la maison

Outre-manche, ils ont un mot pour résumer la qualification des Anglais pour la Coupe du monde : "chill". Dans un groupe où seules la Hongrie et la Pologne faisaient office de réel adversaire, les Three Lions se sont promenés. Bilan : huit victoires et deux nuls pour une qualification facile. Les Anglais sont revenus les pieds sur terre en Nations League. Les hommes de Gareth Southgate n’ont pas réussi à gagner le moindre match et évolueront en ligue B la saison prochaine. Peu importe pour les finalistes du dernier Euro, dans leur tête, it’s coming home. Comprenez que plus que jamais Harry Kane et ses équipiers sont déterminés à remporter la deuxième Coupe du monde du pays du football.

Coupe de monde de football au Qatar fiche équipe Angleterre ©IPM Graphics

QaStar : Harry Kane

Harry Kane. ©AFP or licensors

"Si Harry (Kane) était à Manchester City, il aurait marqué autant de buts que Erling (Haaland).”

Question buts, Alan Shearer (meilleur buteur de Premier League depuis sa création en 1992 avec 260 goals) en connaît un rayon. Le fait que l’ancienne gloire de Newcastle défende de la sorte le capitaine de l’équipe nationale anglaise dans sa chronique pour The Athletic en dit long sur le crédit qu’il lui accorde.

Harry Kane fait désormais partie des plus grands à son poste. Ceux qui peuvent se targuer d’un meilleur sens du but se comptent sur les doigts d’une main. Comme chaque saison, il tourne à un rythme effréné depuis la reprise de la Premier League. Il a, un peu plus tôt, battu un nouveau record dans le championnat anglais, devenant, devant Sergio Agüero et ses 184 buts pour Manchester City, le joueur le plus prolifique avec un seul club en Premier League.

Harry Kane: lire la suite du portrait

La sélection

Les 26 joueurs sélectionnés

Le programme du groupe B