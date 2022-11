Mondial 2022, Groupe B : Le pays de Galles pour l’histoire

Deux matchs puis un derby pour la forme. Le football gallois peut se mettre à rêver de doublement écrire son histoire. Les Dragons sont allés chercher leur qualification sur le buzzer. Ils ont battu l’Ukraine dans un match de playoffs extrêmement serré. Pour la première fois depuis 1958, le pays de Galles jouera sur la plus grande scène mondiale. Et s’il arrivait à franchir un tour ? Dans ce groupe, tout est possible derrière l’Angleterre. L’ordre des matchs est favorable aux équipiers de Gareth Bale. S’ils parviennent à prendre des points contre les États-Unis et l’Iran d’entrée de jeu, ils pourront rêver d’une surprise. Pour cela, ils devront élever leur niveau de jeu par rapport à ce qu’ils ont montré en Ligue des nations.

Coupe de monde de football au Qatar fiche équipe Pays de galles ©IPM Graphics

QaStar : Gareth Bale

Gareth Bale. ©News Images

Il y a eu du drame dans le bonheur. Ou l’inverse, selon le camp. Meurtrie par la guerre qui frappe son pays, l’Ukraine aurait aimé célébrer une qualification de son équipe nationale pour la Coupe du monde 2022. Une plateforme rêvée pour ne pas être oubliée durant un tournoi qui détournera les caméras des régions de Donetsk et Louhansk pour se concentrer sur le Qatar. La raison de l’échec ? Un ballon dévié par Andriy Yarmolenko dans ses propres filets sur un coup franc tendu de Gareth Bale. L’histoire du Pays de Galles ne pouvait pas s’écrire sans l’homme de Cardiff. Un héros national.

Auteur à lui seul des plus grands exploits des Dragons, Gareth Bale a un statut à part en sélection. Peu importent ses prestations en club ou son état de forme, il est plus que bienvenu pour aider ses équipiers. Problème : depuis la Covid, il n’est plus que l’ombre de lui-même. Même un retour au bercail à Tottenham (2020-2021) n’a pas réussi à refaire de lui le monstre qu’il était à son arrivée au Real Madrid. Il a fait le choix de signer en MLS, au Los Angeles Galaxy, baissant drastiquement son salaire. Il gagne désormais 1,5 million jusqu’à la fin d’année 2022 et pareil pour la première moitié de 2023, soit l’équivalent des joueurs les mieux rémunérés de Pro League. Son choix était motivé par le sport (et un peu par les greens de golf de Californie) avec un objectif clair : se refaire une santé à quelques mois de la Coupe du monde, après avoir passé à peine plus de 300 minutes sur le terrain avec le Real Madrid toute la saison passée.

La sélection

📖 “What will you write there, boys?



Dare you write your names on that page?” 🖊#ArBenYByd | #TogetherStronger pic.twitter.com/Dogw5w3i84 — Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Cymru) November 9, 2022

Les 26 joueurs sélectionnés

Le programme du groupe B