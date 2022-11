Mondial 2022, Groupe B : Les États-Unis préparent leur Coupe du monde

Spécialiste Anderlecht et Diables rouges

Avec 24 ans de moyenne d’âge, les États-Unis font figure d’équipe à surveiller. Il y a de la qualité dans cet effectif mené par Christian Pulisic. Cette équipe a démontré en qualification qu’elle n’avait peur de rien et ose jouer un football offensif couplé d’un pressing tout-terrain. La jeunesse a la qualité de ses défauts. Cette équipe américaine est capable du meilleur comme du pire. Dans un tournoi comme la Coupe du monde, l’expérience est primordiale. L’objectif premier de cette équipe est de se battre pour une place en huitièmes de finale. Elle espère un engouement national et une montée en puissance jusqu’en 2026 pour jouer le tournoi à domicile. Ses joueurs seront alors arrivés à maturité. Ils oseront alors rêver d’égaler le quart de finale de 2002.

Fiche des Etats-Unis ©IPM Graphics

QaStar : Christian Pulisic

Christian Pulisic. ©AFP or licensors

Aux États-Unis, on qualifierait l’équipe nationale de “Rookie”. Les principales armes offensives de la Team USA ont moins de 25 ans. Cette nouvelle génération extrêmement talentueuse sera à son summum, à domicile, en 2026. Mais Christian Pulisic et ses équipiers ne comptent pas faire de la figuration au Qatar.

Cette équipe américaine est l’une des plus excitantes depuis un long moment. Et plus seulement pour la coupe de cheveux d’Alexi Lalas dans l’album Panini France 98 (l’année de naissance de Pulisic…). Mais pour les talents, surtout offensifs, dont elle recèle.

Christian Pulisic est le meneur de la jeune garde américaine. À 24 ans, le numéro 10 de Chelsea a un lourd poids sur ses épaules. À quatre ans de la Coupe du monde qui se déroulera partiellement dans son pays (les États-Unis coorganisent la phase finale, avec le Canada et le Mexique, dans un projet appelé “United 2026”), le capitaine américain doit remettre la bannière étoilée sur le devant de la scène footballistique.

La sélection

THE USMNT SQUAD HEADED TO THE WORLD CUP 🇺🇸 pic.twitter.com/Ouyo74QO5x — B/R Football (@brfootball) November 9, 2022

Les 26 joueurs sélectionnés

Le programme du groupe B