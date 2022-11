Mondial 2022, Groupe B : L’Iran combat sur tous les fronts

Le team Melli sera au centre de pas mal d’attentions à cette Coupe du monde. Déjà, car elle peut rêver d’un exploit : se qualifier au deuxième tour de la compétition. Elle part avec le moins de faveurs des pronostics dans le groupe B mais n’est pas pour autant une nation à sous-estimer. Sous l’égide de Carlos Queiroz, coach à succès de la sélection, revenu sous les critiques après des échecs avec d’autres sélections, les Iraniens se sont taillé une équipe bien équilibrée avec beaucoup d’expérience. Sa défense est sérieuse et son attaque imprévisible. Les Iraniens ont remporté leur groupe devant une solide équipe de Corée du Sud. Preuve qu’il y a de la qualité. Puis, il y aura tout l’aspect extra-sportif. Certains joueurs se sont fait les porte-parole du contre-pouvoir et comptent utiliser la plateforme qu’est la Coupe du monde pour faire passer certains messages. Le match face aux États-Unis risque d’avoir une saveur particulière.

QaStar : Sardar Azmoun

Il a claqué la porte en 2018. Terminé les sélections avec l’Iran pour Sardar Azmoun. L’attaquant de 27 ans est revenu sur sa décision par la suite. Au plus grand bonheur de toute une nation… mais pas de certains membres du gouvernement qui ont tenté de le garder à l’écart. Azmoun est sans conteste le meilleur joueur de cette équipe. Le jeu offensif du team Melli est axé autour de ses qualités et de ses statistiques : 41 buts en 65 matchs avec son équipe nationale. Seuls Karim Bagheri et Ali Daei, deux légendes du pays, ont fait mieux que lui. Vrai tueur dans le rectangle, il peine toutefois à faire parler la poudre dans son nouveau club, le Bayer Leverkusen, où il est arrivé après avoir quitté le Zénith St-Petersbourg après le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine. Sa présence au Qatar a également été remise en question quelques semaines avant le tournoi suite à une blessure au mollet. Il est toutefois bel et bien dans le groupe.

