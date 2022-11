Mondial 2022, Groupe C : L’Argentine attend ça depuis 1986

La victoire en Copa America 2021, face au Brésil au Maracana, a mis fin à une interminable attente de presque trente ans. Depuis 1993, l’Argentine n’avait plus remporté un seul tournoi majeur, malgré une finale de Coupe du monde (2014) et quatre de Copa America (2004, 07, 15, 16). Alors tout un pays se met à rêver d’un sacre planétaire, trente-six ans après celui de la bande à Maradona, en 1986. Cette équipe-ci peut compter sur un Lionel Messi de retour à un très bon niveau au PSG et qui est en mission pour ce qui pourrait être son dernier tournoi avec l’Albiceleste. Le premier tour doit être une phase d’échauffement pour l’équipe de Scaloni, qui vise beaucoup plus loin. Mais les attentes sont énormes. "J’ai l’impression qu’on a un noyau aussi fort qu’en 2014 et on peut gagner ce tournoi, reconnaît un Messi qui sait aussi que ses supporters sont très impatients. Mais contrairement à ce que pensent les Argentins, on ne va pas gagner avec certitude."

Coupe de monde de football au Qatar fiche équipe Argentine ©IPM Graphics

QaStar : Lionel Messi

Lionel Messi. ©AFP or licensors

Sera-ce une tournée d’adieu triomphale ? Ou plutôt un cinquième tournoi planétaire sans sacre ? Ce sera un moment qui fera date dans la carrière de Lionel Messi, en tout cas. Pour un final en apothéose, espère tout un pays qui attend du gaucher depuis ses premiers exploits qu’il soit celui qui succède à Maradona, dernier capitaine argentin à avoir soulevé la coupe mondiale, en 1986.

Peut-on imaginer un des plus grands joueurs de l’histoire de son sport prendre sa retraite sans avoir été sacré champion du monde ? Messi, joueur aux sept Ballons d’or, a tout gagné. Sauf ce trophée suprême. Le “goat” (pour “greatest of all time”, meilleur joueur de l’histoire) reçoit une dernière chance de combler cette lacune et ce pourrait bien être la bonne.

Son Albiceleste est versée dans un groupe C qui devrait être une formalité face au Mexique, à la Pologne et à l’Arabie saoudite. Elle s’avance en favorite de sa poule et même bien plus que ça, forte d’une impressionnante série de 35 matchs sans défaite. Portée par La Pulga, l’Argentine a mis fin à 28 années d’attente lors de la dernière Copa America remportée face au Brésil 0-1 au Maracana, s’il vous plaît. Élu joueur du tournoi, l’ex-Barcelonais gagnait son premier trophée avec son équipe nationale A, apaisant les critiques sur un palmarès en sélection désespérément vierge.

Lionel Messi: lire la suite du portrait

La sélection

#Qatar2022 El sueño ya comenzó 💪



Ésta es la lista de futbolistas que defenderán la camiseta de la Selección Argentina 🇦🇷#TodosJuntos pic.twitter.com/jwJ3hbzvf0 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 11, 2022

Les 26 joueurs sélectionnés

Le programme du groupe C