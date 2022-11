Mondial 2022, Groupe C : Le Mexique veut enfin monter dans le quart

Après sept qualifications consécutives pour les huitièmes de finale, le Mexique peut-il enchaîner une huitième participation au deuxième tour en autant de Coupes du monde ? C’est évidemment le souhait de tout un pays. La génération Ochoa – Guardado, un duo qui va disputer son cinquième tournoi planétaire, peut y croire dans un groupe où l’Argentine fait figure de favorite, mais où la Pologne ne semble pas insurmontable. Le premier match, contre la bande à Lewandowski, sera déjà crucial dans cette perspective. Le finaliste de la Gold Cup 2021, privé de Tecatito (Séville) blessé, espère pouvoir compter sur un Raul Jimenez à 100 %, même si l’attaquant de Wolverhampton revient tout juste d’un problème à l’aine. Cette équipe rêve d’aller un cran plus loin encore, cette fois pour enfin faire voler en éclat le plafond de verre et atteindre les quarts de finale pour la première fois depuis 1986.

QaStar : Guillermo Ochoa

Guillermo Ochoa. ©2022 Getty Images

C’est un rendez-vous qui le fera un peu plus entrer dans la légende de son pays : pour la cinquième fois de sa longue carrière, Guillermo Ochoa va prendre part au “Mundial”. Depuis le tournoi allemand, le gardien a toujours été dans la liste mexicaine, même s’il n’a pas joué un seul match en 2006 et 2010. Mais il sera bien dans les buts de la “Tri”, cet hiver, comme un gardien titulaire qu’est toujours, à 37 ans, le capitaine et leader de sa sélection. Il rejoindra le "club des cinq participations", où figurent deux autres icônes mexicaines Rafael Marquez et Antonio Carbajal, mais aussi l’Allemand Lothar Matthaus et l’Italien Gianluigi Buffon. Messi, Ronaldo et Andrés Guardado, Mexicain lui aussi, devraient l’imiter. Ochoa est insatiable et a surpris, il y a quelques jours, en annonçant qu’il envisageait de tout faire pour disputer une sixième Coupe du monde, alors que l’édition 2026 se déroulera dans son pays, ainsi qu’au Canada et aux États-Unis.

L’ancien portier du Standard traverse les tempêtes et sa saison n’a pas été sans heurts. América, le club où il était revenu après son passage en Belgique, à l’été 2019, n’a pas atteint la finale du championnat mexicain. “Memo” a commis en demi-finale une erreur qui a coûté un but et qui a provoqué l’élimination des siens contre Toluca, aux yeux de certains supporters. Ce n’était pas la seule de la saison d’un joueur de plus en plus contesté et dont le contrat prend fin en décembre.

La sélection

Les 26 joueurs sélectionnés

