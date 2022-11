Mondial 2022, Groupe C : Renard peut-il faire un miracle avec l’Arabie saoudite ?

L’ambition des Faucons Verts n’est pas à la hauteur de celle des autres équipes du groupe C, évidemment. Passer le premier tour, comme lors de la World Cup 1994, lorsqu’Al-Owairan avait permis aux siens de battre les Belges (et le Maroc), serait un exploit retentissant tant l’Arabie saoudite semble se situer trois crans derrière l’Argentine, mais aussi deux derrière la Pologne et le Mexique. Ses derniers résultats montrent que l’équipe entraînée depuis 2019 par le faiseur de miracles français Hervé Renard n’est pas un morceau facile à écarter : des victoires 1-0 contre l’Islande et l’Australie ou des défaites sur le même score face à la Colombie et au Venezuela. Mais il n’empêche : elle n’a plus gagné ni même atteint la finale de la Coupe d’Asie ou de la Coupe arabe depuis très longtemps.

QaStar : Salem Al-Dawsari

À 31 ans, Salem Al-Dawsari est le facteur X de l’équipe saoudienne. Le joueur d’Al-Hilal a démarré son histoire d’amour avec la sélection (53 matchs, 15 buts) sous Rijkard en 2012. Sur son aile gauche, il sait être décisif, comme en finale de la Ligue des champions asiatiques 2019, compétition qu’il a également remportée en 2021. Personne, au pays, n’a oublié son but inscrit contre l’Égypte (2-1) au Mondial 2018 pour la première victoire dans ce tournoi depuis le but d’Al-Owairan contre les Diables rouges en 1994. Salem Al-Dawsari arrivait à ce Mondial avec un échec à effacer puisqu’il venait de passer six mois en prêt à Villarreal sans succès. Revenu ensuite à Al-Hilal, il a continué sa belle carrière qui l’a vu célébrer quatre titres de champions d’Arabie saoudite, trois Coupe du Roi et recevoir une place dans l’équipe de la décennie de la confédération asiatique. La saison passée, il a encore signé quinze buts et six assists pour son équipe de toujours. Seul souci : il a subi une intervention chirurgicale à l’estomac en septembre. Les supporters saoudiens espèrent le voir revenir en forme pour ce tournoi disputé chez le voisin. Et offrir une nouvelle victoire aux Faucons, peut-être.

La sélection

Les 26 joueurs sélectionnés

