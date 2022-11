Mondial 2022, Groupe C: Tous les yeux de la Pologne rivés sur Lewandowski

Frustré par une Coupe du monde 2018 manquée, le buteur polonais du Barça se sait attendu par tout un pays et veut porter son équipe plus haut au Qatar.

Toute la Pologne compte sur Lewandowski. La machine à buts du Barça peut-elle emmener les siens au deuxième tour, cette fois ? Cela n’avait pas été le cas en 2018. À l’aube de ce tournoi, l’impression est que la 26e nation mondiale est un cran derrière le Mexique (13e) mais qu’avec un grand Lewandowski, beaucoup de choses restent possibles. Il a d’ailleurs répondu présent en barrages, face à la Suède, pour envoyer son équipe au Qatar (2-0) après avoir déjà mis neuf buts en qualifications. L’équipe entraînée par Czesław Michniewicz, nommé en janvier après que le Portugais Paulo Sousa a soudainement quitté son poste, sort d’une campagne de Ligue des Nations mitigée, où elle a su battre deux fois le pays de Galles et tenir en échec les Pays-Bas (2-2), mais aussi perdu deux fois contre les Diables rouges et été vaincue 0-2 à domicile par les Oranjes. Il faudra faire mieux, au Qatar.

Coupe de monde de football au Qatar fiche équipe Pologne ©IPM Graphics

QaStar: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski.

Il ne pouvait pas rester sur un tel bilan, indigne de son statut : quatre ans et demi après une première apparition anonyme, revoilà le grand Robert à la table du festin mondial. Lewandowski va participer à son deuxième tournoi planétaire et espère bien signer un autre premier tour qu’en 2018, ponctué par deux défaites (Sénégal et Colombie) puis une victoire contre le Japon. Aucun but ni assist pour le meilleur buteur polonais ; c’était pour le moins inattendu.

“C’était une des plus grandes déceptions de ma carrière, ne cachait-il pas récemment dans une interview à la Fifa. Pas seulement parce qu’on a été éliminés au premier tour, mais surtout parce que je n’ai pas eu une seule occasion, je n’ai pas marqué le moindre but et cela fait encore mal. Cela a été un échec individuel et collectif.”

Pas de faux-semblant, donc, pour l’attaquant du Barça de 34 ans, qui fait trembler les filets en Liga. Il compte bien corriger le tir dans un groupe où l’Argentine fait figure de favorite, mais où la deuxième place devrait se jouer avec le Mexique.

La sélection

Les 26 joueurs sélectionnés

Le programme du groupe C