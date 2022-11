Mondial 2022, Groupe D : La France est d’attaque

"S’adapter, ce n’est pas se contredire." Didier Deschamps en a fait la démonstration au moment de dévoiler son groupe. Orphelin du duo Paul Pogba – N’Golo Kanté invaincu lorsqu’il est titulaire en bleu, le sélectionneur a rappelé qu’il est d’abord guidé par le pragmatisme. La défense à trois lui a permis de tout renverser en Ligue des nations, à commencer par les Diables ? Là voila rangée au fond d’un tiroir parce qu’elle génère trop de déséquilibres. Le technicien le sait : un grand tournoi se gagne d’abord derrière où il va repasser à quatre où il doit se passer de Presnel Kimpembe en espérant que Raphael Varane tienne le coup. Autre chantier : la quête d’un juste milieu dans un secteur où Adrien Rabiot compte deux sélections de moins que ses cinq compères réunis. Devant ? DD devra gérer une abondance de biens qui n’a pas vraiment d’équivalent à l’exception peut-être du Brésil. Et qui légitime la crainte qu’inspire la France.

QaStar : Kylian Mbappé

Cette fois, il n’y aura plus personne pour lui parler d’âge. Ce qui arrangera bien Kylian Mbappé qui n’a jamais voulu être résumé à sa jeunesse.

Sauf qu’il y a quatre ans, exploser les records de précocité l’a souvent ramené à cette considération. De sa campagne de Russie restent cette Coupe du monde brandie sous le déluge de Moscou, son accélération supersonique contre l’Argentine et toutes ces lignes d’histoire écrites. Troisième plus jeune champion du monde de l’histoire à 19 ans et 207 jours, deuxième plus jeune joueur de l’histoire du tournoi à marquer trois buts derrière Pelé (17 ans et 8 mois), qui est le seul à le devancer dans le classement des joueurs auteurs d’un doublé en Coupe du monde, Mbappé avait rencontré quelques semaines plus tard le Roi qui l’avait adoubé un peu plus tard à plusieurs reprises. Comme dans Sportweek l’an dernier : “Je ne le dis pas pour plaisanter, Mbappé peut devenir mon héritier…”

La sélection

𝙇𝙖 𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚 des 2️⃣5️⃣ Bleus retenus pour

Les 26 joueurs sélectionnés

Le programme du groupe D