Mondial 2022, Groupe D : La Tunisie veut sa part de désert

Les Aigles de Carthage de Jalel Kadri s’appuient sur un groupe qui arrive à maturité, et sur une défense de fer.

Si près, si loin. La Coupe du monde 2018 avait marqué le retour des Aigles de Carthage sur la scène mondiale après 12 ans d’abstinence. En Russie, les Tunisiens avaient remporté le match qu’ils devaient gagner contre le Panama (2-1) après avoir explosé contre les Diables (5-2). Oublié le visage trop joueur affiché ce jour-là, la Tunisie qui a vu se succéder au poste de sélectionneur dans la foulée du départ de Nabil Maâloul Faouzi Benzarti, Alain Giresse et Mondher Kebaier a retrouvé une vraie assise défensive sous les ordres de Jalel Kadri. Meilleure défense des éliminatoires de la zone Afrique, elle s’appuie sur un groupe qui arrive à maturité, essentiellement basé sur des joueurs évoluant dans le monde arabe et bonifié par l’ancien Gantois Dylan Bronn et le toujours redoutable Wahbi Khazri.

Coupe de monde de football au Qatar fiche équipe Tunisie ©IPM Graphics

QaStar : Wahbi Khazri

Wahbi Khazri. ©2022 Icon Sport

Le Monsieur Coupe du monde de la Tunisie. Auteur de deux des trois buts des Aigles de Carthage en Russie il y a quatre ans, Wahbi Khazri a écrit l’histoire de sa sélection dont il est désormais le deuxième meilleur buteur (24 réalisations) derrière Isaam Jemâa (36). à Saint-Etienne où il a signé dans la foulée d’un tournoi réussi, tout a très bien commencé mais s’est aussi très mal terminé avec cette relégation dans un contexte nauséabond malgré quelques coups d’éclat comme ce lob inscrit de 68 mètres à Metz l’an passé. Désormais à Montpellier, ce milieu offensif utilisé en pointe en sélection court après son efficacité sans que son implication ne soit remise en question et il a déjà coché la date du 30 novembre avec ses retrouvailles contre l’équipe de France d’Antoine Griezmann et Raphäel Varane avec qui il a partagé une sélection chez les Espoirs en 2012.

La sélection

🇹🇳 OFFICIEL ! 🔴



La 𝒍𝒊𝒔𝒕𝒆 de Jalel Kadri pour la Coupe du monde au Qatar 🇶🇦. pic.twitter.com/kGAXSiMfsS — Actu Foot Tunisie (@ActuFootTunisie) November 14, 2022

Les 26 joueurs sélectionnés

Le programme du groupe D