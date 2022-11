Mondial 2022, Groupe D : Le chemin du Qatar a été long pour l’Australie

La route vers le Qatar a été longue. Les Australiens ont composé leur billet en barrages contre le Pérou au bout d’une séance de tirs au but irrespirable qui a propulsé Andrew Redmayne au rang de héros. Entré à la 120e à la place de Mathew Ryan, le gardien de 33 ans, pour sa troisième sélection, a permis aux Socceroos de fêter le centenaire de la fédération par une sixième qualification pour Coupe du monde, la cinquième d’affilée. Avec quelles ambitions pour une sélection qui n’a plus gagné un match en phase finale depuis 2010 ? Rééditer l’exploit de 2006 avec une qualification historique pour les huitièmes après une victoire sur le Japon et un nul contre la Croatie paraît assez irréaliste pour les hommes de Graham Arnold intronisé au lendemain de la Coupe du Monde 2018 et qui a commencé son mandat en 2019 par une Coupe d’Asie plus que moyenne avec une élimination dès les quarts de finale pour une formation pourtant tenante du titre…

Coupe de monde de football au Qatar fiche équipe Australie ©IPM Graphics

QaStar : Mathew Ryan

Mathew Ryan. ©IMAGO/Uk Sports Pics Ltd

Si Andrew Redmayne lui a volé la vedette en barrages contre le Pérou et si Ajdin Hrustic, victorieux de la Ligue Europa avec Francfort a pris une autre dimension, Mathew Ryan reste le leader de la sélection. À bientôt 30 ans, le vécu de l’ancien Brugeois reste incomparable au pays, lui qui va disputer sa troisième Coupe du monde dans la peau d’un titulaire indiscutable.

Signe de son importance, Ryan porte même le brassard depuis novembre 2019. Son quotidien en club reste moins linéaire depuis son départ de Brighton en 2021. Son prêt à Arsenal a ressemblé à un rêve même s’il n’a que peu joué à l’arrivée ‘(trois apparitions). Doublure à la Real Sociedad la saison dernière, Ryan s’est relancé en signant à Copenhague, au point d’inspirer la crainte à ses coéquipiers en club qu’il recroisera au Qatar.

La sélection

Les 26 joueurs sélectionnés

Le programme du groupe D