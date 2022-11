Mondial 2022, Groupe D : Le Danemark, une machine à émotions

La vie de la sélection a basculé en même temps que celle de Christian Eriksen ce 3 juin 2021. L’élan né ce jour-là dans un contexte émotionnel qui a bouleversé tout le pays et un peu plus ne cesse de porter un groupe qui s’est cimenté autour de cette idée. Une demi-finale de l’Euro a suivi. Un parcours en éliminatoires presque parfait (27 points pris sur 30, 30 buts marqués pour seulement trois encaissés) a validé cette thèse : celle d’un collectif homogène parfaitement géré par Kasper Hjulmand et qui se prend à rêver. Les deux victoires en Ligue des nations contre les champions du monde français ont achevé de faire naître une très grande ambition pour un sérieux outsider.

"Nous avons une équipe et nous avons fait le plein de confiance parce que nous savons ce que nos joueurs peuvent faire, confirme Kasper Schmeichel. Mais nous savons que le match contre la France à la Coupe du monde sera différent."

Coupe de monde de football au Qatar fiche équipe Danemark ©IPM Graphics

QaStar : Christian Eriksen

Christian Eriksen. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Plus rien ne sera comme avant. La vie de Christian Eriksen a basculé ce 12 juin 2021, à l’Euro, quand son cœur s’est arrêté. De manière dramatique. Avant de redémarrer. Pour dessiner son monde d’après, où le milieu sourit, souvent, et enchante encore plus. En club comme en sélection. Eriksen n’est plus à l’Inter puisque les clubs italiens ne peuvent employer des joueurs avec un défibrillateur ; il s’est relancé en janvier dernier à Brentford pour ensuite débarquer à Manchester United en début de saison. Erik ten Hag l’utilise à toutes les sauces et lui ne dit rien. Ne revendique rien. En laissant parler le terrain pour lui. Dans un contexte mouvant, il s’est imposé comme une certitude. Pour les supporters qui en ont fait, dès son arrivée, leur joueur du mois. Pour les suiveurs de Premier League qui le voient, à terme, supplanter Bruno Fernandes qui était pourtant ces derniers mois l’un des seuls mancuniens au niveau. Au point d’être comparé à Paul Scholes.

Garçon bien élevé, Eriksen a souri tout en précisant : “Je veux me faire un nom”. Et si ses prestations dans un rôle de meneur reculé à la Pirlo ont fait oublier l’échec du recrutement de Frenkie de Jong, le milieu prouve, chaque fois qu’il enfile le maillot de la sélection, qu’il n’est jamais aussi bon que quand il peut bénéficier de la présence des travailleurs Thomas Delaney et Pierre-Emile Höjbjerg pour être libre et proche du but adverse.

