Mondial 2022, Groupe E : Costa Rica, le 32e qualifié

La route a été longue. Quatorze rencontres de qualification, puis un match de barrage intercontinental en juin dernier. En battant la Nouvelle-Zélande, le Costa Rica a reçu le 32e et dernier ticket pour le Qatar. Même s’ils ne partiront évidemment pas favoris dans ce groupe avec l’Espagne, l’Allemagne et le Japon, les Costaricains pourront compter sur leurs jeunes révélations comme l’ailier Jewison Bennette (18 ans ; Sunderland) et l’attaquant Anthony Hernandez (21 ans ; Puntarenas, au Costa Rica). Mais surtout sur leurs anciens très expérimentés : Joël Campbell (33 ans ; ex-Arsenal, Betis, Villarreal), Oscar Duarte (33 ans ; ex-Bruges), Bryan Oviedo (32 ans ; ex-Everton), sans oublier évidemment la star de l’équipe Keylor Navas (35 ans ; PSG) et son éternel capitaine Bryan Ruiz (37 ans ; ex-La Gantoise).

Coupe de monde de football au Qatar fiche équipe Costa Rica ©IPM Graphics

QaStar : Bryan Ruiz

Bryan Ruiz. ©Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

Du haut de ses 37 ans, il sera l’un des joueurs de champ les plus âgés de cette Coupe du monde. Mais l’ancien joueur de La Gantoise Bryan Ruiz (2006-2009) reste indispensable à cette sélection costaricaine. Pour son leadership construit au cours de ses 144 sélections – dont la moitié avec le brassard de capitaine – et pour ses qualités de milieu offensif créateur. Revenu au pays en 2020 pour finir sa carrière à Alajuelense, son club formateur, l’ex de Fulham, du PSV ou du Sporting CP parvient toujours à influencer le jeu malgré ses capacités physiques réduites par le temps. Il a d’ailleurs été l’un des acteurs de l’épopée qualificative du Costa Rica qui s’est achevée par le barrage intercontinental face à la Nouvelle-Zélande. Déjà présent lors des tournois de 2014 et 2018, Bryan Ruiz disputera son troisième et dernier tournoi, mais surtout ses dernières rencontres sous la vareuse costaricaine. Il prendra en effet sa retraite – en équipe nationale et en club – au lendemain de l’élimination de son pays. On lui souhaite le plus tard possible.

La sélection

Les dejamos la imagen también 👇👇👇👇 pic.twitter.com/eXN6ol8v0a — FCRF (@fedefutbolcrc) November 3, 2022

Les 26 joueurs sélectionnés

Le programme du groupe D