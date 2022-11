Mondial 2022, Groupe E : La jeunesse au pouvoir en Espagne

Avec un âge moyen de 25,6 ans, le groupe de la Roja sera le quatrième plus jeune présent au Qatar, après l’Équateur, les USA et le Ghana. Et donc le plus jeune de tous les représentants européens, devant l’Angleterre (26,4 ans). Si la présence des pépites Pedri (19) et Gavi (18) compense celle des vétérans Busquets (34) et Koke dans l’entrejeu, c’est surtout en attaque que la Roja respirera la jeunesse. Ansu Fati (20), Yeremi Pino (20), Ferran Torres (22) ou Nico Williams (20) disputeront tous également leur première Coupe du monde pour amener leur fougue aux expérimentés Alvaro Morata (30), Pablo Sarabia (30) et Marco Asensio (26). "Même s’il y aura beaucoup de jeunes, il ne fait aucun doute que vous allez voir l’Espagne habituelle qui essayera de contrôler le jeu et de dominer l’adversaire. Ça va être notre jeu", assure le sélectionneur Luis Enrique.

Coupe de monde de football au Qatar fiche équipe Espagne ©IPM Graphics

QaStar : Pedri

Pedri.

Le gamin aux trois poumons. Voilà l’un des surnoms de Pedri en juin 2021, lorsque la planète entière a fait connaissance, à l’Euro 2000, avec son talent et ses capacités physiques hors norme. Ses 12,7 km parcourus par match ont fait de lui le plus grand coureur du tournoi, alors que ses 105 minutes jouées (grâce aux prolongations) en moyenne ont fait de lui le joueur de champ le plus utilisé.

Pas mal pour un gamin de 18 ans et demi qui débarquait avec le statut de plus jeune joueur espagnol de l’histoire à participer à un Euro. D’autant plus qu’il venait de disputer une saison pleine à Barcelone et qu’il s’apprêtait à enchaîner avec les Jeux olympiques pour achever sa saison avec plus de 70 rencontres dans les jambes. Le phénomène était né.

La sélection

✍️🏻 Apunta estos nombres, son los que van a pelear cada balón y correr hasta el último minuto por la camiseta de la @SEFutbol.



2⃣6⃣ jugadores que representarán la ilusión de todo un país en el Mundial.



📲 Guárdate esa imagen: ¡ESTA ES #LaListaDeTodos!#VamosEspaña | #Catar2022 pic.twitter.com/QlfHGKibrP — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2022

Les 26 joueurs sélectionnés

Le programme du groupe D