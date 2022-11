Mondial 2022, Groupe E : L’Allemagne peut-elle rêver d’une 5e étoile ?

Le Bayern et Dortmund omniprésents dans la sélection de la Mannschaft où Thomas Müller va flirter avec Pelé et Gerd Müller.

Pas moins de douze des 26 appelés d’Hansi Flick viennent du Bayern Munich (7) ou du Borussia Dortmund (5), les deux grands rivaux de Bundesliga. Cela aurait même pu être encore davantage si Mats Hümmels et Marco Reus (Dortmund), tous deux présents lors du sacre mondial de 2014, étaient de la partie. Le premier doit faire face à la concurrence, le second souffre toujours d’une blessure à la cheville. En revanche, le BVB sera représenté par ses jeunes Youssoufa Moukoko (17), Karim Adeyemi (20) ou Nico Schlotterbeck (22), alors que le Bayern envoie sa puissance de feu habituelle avec les Müller, Sané, Gnabry, Kimmich ou Musiala. "Je suis heureux que le Bayern se comporte si bien, s’est réjoui Hansi Flick, ancien coach… du Bayern. C’est important et agréable et ça nous donne confiance. Mais ce bloc n’est qu’une partie de cette équipe. Nous avons besoin de tous ceux qui disputeront le tournoi et montrent à chaque séance d’entraînement pourquoi ils sont là."

Coupe de monde de football au Qatar fiche équipe Allemagne ©IPM Graphics

QaStar : Thomas Müller

Thomas Müller.

Avec son ami et coéquipier de toujours Manuel Neuer, il est le visage de cette Mannschaft depuis plus d’une décennie. Sa première sélection, Thomas Müller l’a reçue grâce à Joachim Löw quelques semaines avant le Mondial 2010. Il avait 20 ans et achevait à peine sa première saison dans l’équipe première du Bayern. Au milieu des Ballack, Schweinsteiger, Klose, Podolski ou Lahm, le jeune Müller s’impose immédiatement dans un onze de base qu’il n’a presque plus jamais lâché depuis lors. Avec toujours cette capacité à se sublimer dans les grands rendez-vous. Ce fut déjà le cas lors de cette première Coupe du monde, en Afrique du Sud.

Premier match, contre l’Australie, et premier assist huit minutes plus tard, avant un premier but en seconde période. Cette année-là, Thomas Müller achève le tournoi avec cinq réalisations et trois passes décisives pour recevoir le trophée de meilleur jeune, ainsi que celui de meilleur buteur. Mais avec un énorme goût de trop peu dans la bouche. Il porte la Mannschaft en huitième de finale contre l’Angleterre (deux buts), puis en quart contre l’Argentine, mais se voit suspendu pour la demi-finale face à l’Espagne. Sans lui, son équipe trébuche face au futur vainqueur. Mais avec lui de retour et à nouveau buteur, elle bat l’Uruguay pour terminer à la troisième place.

La sélection

Les 26 joueurs sélectionnés

Le programme du groupe D