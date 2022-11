Mondial 2022, Groupe E : un Japon avec l’accent belge

Deux buts surprises en l’espace de quatre minutes pour mener 0-2, avant une déferlante belge ponctuée par l’inoubliable contre-attaque de Meunier et Chadli (3-2). Quatre ans après ce souvenir douloureux du huitième de finale à Rostov, les Japonais retrouvent la Coupe du monde avec le désir de revanche grâce à la possibilité d’affronter la Belgique en sortie de la phase de poule. Certes, la tâche s’annonce très rude pour sortir de ce groupe E. Mais la sélection de Hajime Moriyasu, entré en poste au lendemain de cette défaite face aux Diables rouges, espère créer la surprise en se reposant en grande partie sur… des Belgicains. Outre le gardien Daniel Schmidt (Saint-Trond) et l’attaquant Ayase Ueda (Cercle Bruges), le Japon présentera de nombreux anciens de Pro League. Eiji Kawashima (ex-Standard), Kaoru Mitoma (ex-Union SG), Junya Ito (ex-Genk) ou encore les anciens Trudonnaires Wataru Endo, Takehiro Tomiyasu et Daichi Kamada devraient tous être au Qatar.

QaStar : Daichi Kamada

Il est sans conteste le Japonais le plus en forme. Daichi Kamada est tout simplement brillant cette saison avec Francfort (12 buts et 4 assists), tant en Bundesliga qu’en Ligue des champions avec notamment son but décisif lors du dernier match de groupe qui a permis à son club de disputer les huitièmes de finale pour la première fois de son histoire. Mais avant de continuer à affoler l’Europe (il est d’ailleurs suivi de près par Dortmund et Everton), le joueur passé par Saint-Trond (2018-2019) devra tenter de déstabiliser les défenses costaricaine, espagnole et surtout celle de l’Allemagne, avec des adversaires qu’il connaît par cœur, en guise de premier match. Le milieu offensif de 26 ans sera bien épaulé offensivement par Mitoma, Minamino ou Kubo mais c’est surtout de ses pieds que le danger devrait le plus souvent survenir. Pour sa première Coupe du monde, Kamada compte en tout cas se faire remarquer.

La sélection

