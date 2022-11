Mondial 2022, Groupe F : La Belgique veut gommer sa frustration russe

En treize Coupes du monde, les Diables ont jalonné leur histoire de beaux exploits, lors de leur parenthèse enchantée et les six phases finales d’affilée disputées de 1982 à 2002, et depuis leur retour, en 2014, le premier tournoi de la "génération dorée", alors guidée par Marc Wilmots. Depuis, la Belgique n’a plus manqué un Mondial ou un Euro. Mais n’a pas réussi à enrichir son palmarès, si ce n’est le titre de champion du monde des occasions ratées. Comme à l’Euro 2016, quand le chemin vers la finale semblait si dégagé. Ou lors du Mondial russe de 2018. Paradoxalement, malgré leur historique 3e place lors de la dernière Coupe du monde, Robert Martinez et ses joueurs ont également ramené des remords de leur voyage au pays de Poutine. La faute au réalisme des Français, bourreaux de Diables qui, après leur démonstration face au Brésil, avaient rêvé d’or. Au diable la Russie, aux Diables le Qatar ! À eux de nous prouver qu’ils n’ont pas laissé passer la chance de leur vie dans la moiteur d’une soirée d’été à Saint-Pétersbourg. Dans le désert, telle est leur quête. Pour atteindre l’inaccessible étoile…

Il suffit de revoir les deux mi-temps de Belgique – Danemark, lors du dernier Euro, pour comprendre à quel point Kevin De Bruyne peut tout changer. Le joueur de Manchester City était arrivé blessé, au visage, au rendez-vous européen, avait manqué le premier match de groupe contre la Russie, avait débuté le deuxième sur le banc, est monté au repos, puis a tout facilité, avec un but et une passe décisive pour permettre à la Belgique de gagner (1-2).

Cela fait plus de dix ans que KDB est chez les Diables – sa première "cap" remonte au 11 août 2010 en Finlande – mais cela fait surtout quelques années qu’il promène sa facilité, et est devenu l’architecte du jeu des Diables. Eden Hazard était à son sommet au Mondial 2018, mais le joueur du Real Madrid est rentré dans le rang, perturbé par les blessures, quand De Bruyne s’est élevé un cran plus haut, et paraît à son sommet. Il sera celui par qui passera, en partie, la réussite de la Belgique.

