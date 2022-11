Mondial 2022, Groupe F : La Croatie veut encore surprendre

Surprenants finalistes de l’édition 2018, les Croates débarquent une nouvelle fois au Qatar avec l’étiquette d’outsider. S’ils sont difficilement sortis de leur groupe en qualification (ils ont récolté un petit point de plus que la Russie dans le groupe H), les hommes de Zlatko Dalic ont prouvé, en remportant leur groupe en Ligue des nations devant le Danemark et la France, qu’ils sont à prendre au sérieux. Comme la Belgique, qu’elle affrontera le 1er décembre, la Croatie voit le crépuscule de sa génération dorée arriver. Mais un vent de fraîcheur est également bien perceptible. Au sein d’une sélection équilibrée en termes de talents, ils peuvent compter sur l’expérience de leurs stars, Luka Modric (37 ans) et Ivan Perisic (33 ans), pour emmener la jeune garde incarnée par des joueurs comme Jokso Gvardiol, le défenseur central de 20 ans du RB Leipzig.

QaStar : Luka Modric

Il y a des choses dont on ne se lasse pas. Voir évoluer Luka Modric (37 ans) sur un terrain de football en fait partie. Encore plus quand il nous délecte d’une passe que personne n’avait osé imaginer, sauf lui. Ou lorsqu’il caresse le ballon d’un extérieur du pied dont il a le secret. Finaliste du dernier Mondial avec la Croatie, le Ballon d’or 2018 revient sur la plus belle scène du monde pour la dernière fois. Mais on pourrait presque en douter, tant le temps ne semble pas avoir d’emprise sur lui. Éternel et infatigable, le milieu de terrain du Real Madrid a déjà secrètement fait de l’Euro 2024 un dernier objectif avec la sélection nationale. Il aura 39 ans. Avant cela, il tentera une nouvelle fois de l’emmener vers les sommets durant le Mondial 2022. Idole d’une génération de footballeurs dont il est aussi le leader charismatique, Modric semble toujours aussi léger malgré le poids des années et débarque au Qatar au sommet de son art.

La sélection

