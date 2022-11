Mondial 2022, Groupe F: Le Canada de retour en phase finale

Le Canada participera à sa deuxième Coupe du monde, un peu plus de 36 ans après sa première participation, en 1986. Les Canucks ont dû sortir d’un parcours de vingt matchs, barrages compris, pour se qualifier. Dans la zone CONCACAF, ils ont fini en tête, devant le Mexique et aux Etats-Unis, au bout d’un parcours marqué par une série de six victoires de suite.Avec une attaque menée par Jonathan David (Lille, ex-Gand) et Cyle Larin (Club Bruges), les Canadiens peuvent aussi s’appuyer sur la vitesse d’Alphonso Davies (Bayern Munich). Quatorze des vingt-six joueurs sélectionnés pour le Qatar évoluent en Europe. Le sélectionneur John Herdman est un Anglais qui a d’abord été le sélectionneur de l’équipe nationale féminine (2011-18), avant de prendre en charge la sélection masculine, depuis 2018.

Coupe de monde de football au Qatar fiche équipe Canada ©IPM Graphics

QaStar: Jonathan David

Jonathan David.

La Coupe du monde au Mexique, en 1986, exhale un doux parfum de nostalgie pour les Diables rouges, parvenus pour la première fois en demi-finale d’un Mondial. Pour le Canada, le tournoi a pris des allures de fiasco. Pour sa première à l’échelon mondial, le pays à la feuille d’érable a subi la loi de la France (1-0), de la Hongrie (2-0) et de l’Union soviétique (2-0), sans inscrire le moindre but.

Depuis lors, le Canada attend son tour. Cela tombe bien : la génération actuelle, avec le Munichois Alphonso Davies et les Brugeois Cyle Larin et Tajon Buchanan, semble promise à un bel avenir. L’un des leaders de celle-ci est un visage bien connu de notre Pro League : Jonathan David. À seulement 22 ans, l’ancien attaquant de La Gantoise représente le danger principal du Canada. C’est bien simple : depuis ses débuts en équipe nationale, il a disputé 34 rencontres et inscrit 22 goals.

