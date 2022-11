Mondial 2022, Groupe G : La Serbie ne sera pas peureuse

Il y a plus simple que d’affronter le grand favori de la compétition pour ouvrir son tournoi. C’est pourtant le sort qui a été réservé aux "Aigles" serbes, qui défieront le Brésil dès leur premier match de groupe, le jeudi 24 novembre, pour leur troisième participation à une phase finale de Coupe du monde.

Ce sera une sorte de test pour l’équipe de Dragan Stojkovic, invaincue en qualifications. Notamment parce qu’elle a pu s’appuyer sur sa grande force : l’attaque. Un secteur porté par le duo Aleksandar Mitrovic – Dusan Vlahovic et qui la force à ouvrir le jeu. En revanche, son secteur défensif, relativement inexpérimenté – excepté l’ancien Gantois Stefan Mitrovic -, risque d’être son talon d’Achille. Il s’agira de trouver un véritable équilibre collectif dans ce 3-5-2, avec un entrejeu fourni, pour espérer franchir le tour suivant.

Coupe de monde de football au Qatar fiche équipe Serbie ©IPM Graphics

QaStar : Sergej Milinkovic-Savic

Sergej Milinkovic-Savic.

Les suiveurs du championnat de Belgique n’ont sans doute pas oublié Sergej Milinkovic-Savic. Ce milieu de terrain polyvalent, à la fois athlétique, intelligent et bon manieur de ballon, un peu à l’ancienne, a joué une saison à Genk en 2014-2015. Une seule ? Oui, une seule. Puisque dès l’été suivant, la Lazio de Rome avait lâché environ 12 millions d’euros pour s’offrir ses services. Et, depuis lors, le Serbe n’a pas bougé. Il totalise aujourd’hui plus de 200 matchs avec le club italien où il est devenu un joueur clé et adoré. Sa valeur marchande frôle aujourd’hui les 60 millions d’euros.

En sélection aussi, Milinkovic-Savic (35 sélections, 6 buts) a pris une autre dimension ces dernières années. Né en Espagne d’une mère serbe et d’un père bosniaque, il a vécu étrangement la Coupe du monde 2018. Il n’avait en effet pas participé aux qualifications et il avait ensuite estimé sa sélection pour le tournoi presque illégitime, illogique, imméritée. Il avait pourtant disputé les trois matchs de groupe de la Serbie, dont ceux contre le Brésil et la Suisse, qu’il va retrouver cette année.

