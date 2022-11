Mondial 2022, Groupe G : La Suisse sur sa lancée de l’Euro ?

La succession de Vladimir Petkovic s’est plutôt bien passée, en Suisse, où l’ancien défenseur international Murat Yakin est occupé à poursuivre le bon travail de son prédécesseur, notamment en y intégrant quelques jeunes joueurs. Seizième nation au ranking Fifa, la Nati a surpris tout son petit monde en remportant le groupe C des éliminatoires de cette Coupe du monde, en novembre 2021, au nez et à la barbe de l’Italie, en étant invaincue. Ce sera la cinquième phase finale consécutive d’un Mondial pour la Suisse, la treizième de son histoire. Malgré des résultats très inégaux en Ligue des nations – trois défaites puis autant de victoires en matchs retour contre la République Tchèque, l’Espagne et le Portugal -, la Suisse s’avance avec confiance vers l’échéance qatarie, notamment grâce à son brillant Euro 2020 terminé aux tirs au but, en quart de finale contre l’Espagne, après avoir sorti la France. Elle compte toujours sur ses tauliers (Sommer, Schär, Xhaka, Shaqiri) mais aussi sur sa relève qui a désormais emmagasiné beaucoup d’expérience dans de grands clubs européens comme Zakaria (25 ans, Inter Milan), Sow (25 ans, Francfort) ou Embolo (25 ans, AS Monaco). Sans oublier certains plus jeunes qui frappent à la porte comme Ndoye (21 ans, FC Bâle). Bref, la Suisse compte bien avoir son mot à dire au moins dans la phase de groupes.

QaStar : Xhaka, l’ambitieux trentenaire

Si la Suisse s’avance vers la Coupe du monde avec une incertitude au poste de gardien – le sélectionneur Murat Yakin en a repris quatre pour pallier à une éventuelle rechute du titulaire habituel Yann Sommer -, elle peut s’appuyer sur une certitude dans l’entrejeu : son capitaine Granit Xhaka. À 30 ans, il a failli quitter Arsenal l’été dernier mais a été relancé avec succès par Mikel Arteta, au point de devenir un joueur clé cette saison (3 buts et 3 assists en 14 matchs de Premier League), sa septième chez les Gunners.

Mais bien avant ça, Xhaka (106 sélections, 12 buts) s’est érigé comme un pilier de la Nati. Autant par ses qualités sur le terrain que par son importance en dehors. Il sait que sortir du groupe G ne sera pas simple mais il est au Qatar avec une ambition débordante : "J’emporte toujours assez d’habits pour tenir jusqu’à la finale. Nous devons voir grand", a-t-il récemment déclaré au média Blick.

La sélection

Les 26 joueurs sélectionnés

Le programme du groupe D